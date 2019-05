Der Zwischenfall bleibt ohne Folgen. Die acht Mitglieder der Partei beschweren sich. Die Polizei prüft rechtliche Schritte gegen den Demonstranten und gibt kurz darauf Entwarnung. »Keine Beschädigung«, stellt Hauptkommissar Jürgen Bernhard fest. Ansonsten passiert nicht viel.

60 Demonstranten stören Rechtsextreme Fotostrecke

Die Partei »Die Rechte« stoß auf dem Kolbeplatz auf viele Demonstranten. Foto: Hendrik Fahrenwald

Als der graue Bulli um kurz nach 15 Uhr vorfährt, haben sich die 60 Gegendemonstranten schon postiert. Sie haben sich durch die Gütersloher Jusos, dem Bündnis gegen Rechts sowie Courage gegen Rechts organisiert.

Acht Männer steigen aus

Mit Trillerpfeifen und Megafonen begrüßen sie die Mitglieder der Partei »Die Rechte«. Kurz darauf steigen acht Männer aus. Einer winkt überschwänglich den Demonstranten zu. Dann schmücken sie ihren Bulli mit zwei Reichsfahnen und einem Partei-Banner. Anschließend legen die Acht mit ihrem Wahlkampf los. Sie sind geübt darin. Schließlich haben sie erst zwei Stunden zuvor dieselbe Prozedur in Vlotho hinter sich gebracht.

Von ihrem Europawahl-Programm will in Gütersloh keiner etwas wissen. Die Gegendemonstranten schon gar nicht. »Ihr macht euch lächerlich«, rufen die Demonstranten im Regen.

Rechtsextreme wollen provozieren

Mehr als 25 Polizisten sichern den Kolbeplatz ab. An den Zufahrten stehen Absperrungen. Nur ein paar Fußgänger verirren sich kurz über den leeren Platz. Ansässige Geschäftsleute stehen an den Scheiben ihrer Ladenlokale, denn es gibt kaum Kundschaft. Die Kundgebung bestimmt 45 Minuten lang das Geschehen. Die Gegendemonstranten machen die ganze Zeit Lärm. Dabei werden sie fast ununterbrochen von einem Parteimitglied gefilmt. »Sie wollen provozieren«, sagt Matthis Haverland von den Jusos. Auf Provokationen geht keiner an diesem Nachmittag ein, es bleibt friedlich.

Dann steigen die Rechtsextremen wieder in ihren Dortmunder Ford Transit und fahren zur Kundgebung nach Ahlen.