Im September 2014 kündigten Frank und Peter Münstermann (rechts) erbitterten Widerstand gegen die Kartellamts-Entscheidung an. Am Dienstag zog Frank Münstermann den Einspruch zurück. Sein Bruder hat seine Firmenanteile mittlerweile verkauft. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh/Rheda-Wiedenbrück/Bielefeld (WB). Frag’ nicht nach Sonnenschein, es könnte teuer werden. So wie für das Gütersloher Betonsteinwerk Münstermann, das zwischen 2007 und 2010 seine Umsatzerlöse an das Marktinformationssystem »Sonnenschein« meldete und sich damit einen Bußgeldbescheid des Bundeskartellamtes einhandelte.

Geschäftsführer Frank Münstermann zog am Dienstag im Hochsicherheitssaal BZ5 des Oberlandesgerichtes Düsseldorf seinen Einspruch gegen den Vorwurf der illegalen Preisabsprache zurück. So wie die Vertreter von drei weiteren Betonwerken, darunter jenes in Lintel.

Vor fünf Jahren hatte Münstermann noch sämtliche Vorwürfe bestritten und erbitterten Widerstand gegen das Kartellamt angekündigt. Das aber bietet nach neun Jahren (!) Ermittlungsarbeit 110 Aktenordner in 23 Umzugskartons auf, die Blatt für Blatt vor Gericht zu erörtern wären.

Richter stellt 44 Verhandlungstage in Aussicht

Richter Dr. Ulrich Egger stellte am Dienstag 44 Verhandlungstage in Aussicht, um Beweise und Zeugenaussagen in aller gebotenen Sorgfalt und Tiefe abzuwägen. Bei einem durchschnittlich tief angesetzten Stundensatz von 300 Euro und zehn Stunden Arbeit am jeweiligen Prozesstag inklusive An- und Abfahrt, ohne Übernachtung, würden Münstermann und die anderen Betonwerkinhaber allein 132.000 Euro an ihren Anwalt bezahlen müssen.

Dagegen hält das Gericht ein Bußgeld in Höhe von maximal 80.000 Euro für ausreichend. Frank Münstermann: »Auch wenn ich mich erfolgreich wehren würde, zahle ich am Ende doch drauf.« Gegen die Höhe des Bußgeldes bleibt der Einspruch des Betonsteinwerks Münstermann in Kraft – darüber wird im Juni verhandelt.

Gegen Frank Münstermanns Bruder Peter – er sitzt für die CDU im Gütersloher Rat – wurde nur ein geringes Ordnungsgeld verhängt, da er seit November 2015 kein Geschäftsführer mehr ist und seine Gesellschafteranteile 2017 verkauft hat. Als er noch für die Firma tätig war, hatte er am »Unternehmertreff Ost« teilgenommen, bei dem die Daten für das Sonnenschein-System aktualisiert wurden, meist in Halle.

Betonwerk Siekmann hält am Einspruch fest

Aus der Einigung über den Preis für ein Referenzprodukt – den »Pflasterstein grau, Größe acht« – konnte ein prozentualer Korridor für künftige Preisanhebungen oder -senkungen abgeleitet werden. Sowohl Frank Münstermann als auch Thomas Theilmeier-Aldehoff, Geschäftsführer der Betonwerke Lintel und Brilon, hatten sich eigenen Aussagen zufolge zuvor über die kartellrechtliche Zulässigkeit des Marktinformationssystems informiert – allerdings beim Betreiber des Systems und nicht beim Kartellamt.

Nur das Bielefelder Betonwerk Gustav Siekmann hält trotz hoher Kosten am Einspruch fest. Es habe niemals Preisabsprachen getroffen und sei deshalb auch »zur Rede gestellt« worden. Anwalt Wolf Christian von Herff wirft dem Bundeskartellamt eine lückenhafte und fehlerhafte Beweisführung vor.