Faxen für den Fotografen: Die sichtlich prächtig gelaunte Hannelore Hoger (links) mit ihren Gastgebern Marion Schlickmann und Will Joachim. Ihre mit viel Applaus bedachte Lesung beschließt Hoger mit den Worten: »Jetzt will ich einen Wein trinken.« Foto: Uwe Caspar

Von Uwe Caspar

Amüsanter und auch kurzweiliger: Verliefen die ersten 45 Minuten noch etwas schleppend, so blüht die Lady mit der sonoren Stimme nach der Pause in dem bis zum letzten Stuhl besetzten »La Vita«-Forum förmlich auf. Hoger liest hauptsächlich Dialoge vor – unter anderem aus Werken von Kurt Tucholsky –, wobei sie stimmlich gekonnt in die Rolle der jeweiligen Person schlüpft. Da zeigt sich ihr großes schauspielerisches Talent. Manche Passagen sind derart erheiternd, dass sie selbst ins Kichern gerät. An diesem Abend dreht sich fast alles um das Thema Liebe und Ehe.

Rustikale Kosenamen

So wie die von Winston Churchill mit seiner Clementine, die Englands Ex-Premierminister zärtlich »Miezekätzchen« nannte. Umgekehrt indes fielen seine Kosenamen recht rustikal aus: Erst »Mops« und später »Schweinchen«. »Ich kann das Büchlein mit den Briefwechseln der Churchills nur empfehlen. Ein reines Vergnügen«, meint die nie verheiratet gewesene Hoger, die zunächst mit den Tücken der Technik zu kämpfen hat: Brummende Nebengeräusche aus den Boxen (Hoger: »Es knurrt!«) stören vorübergehend den Vortrag. Es wird besser, nachdem alle Besucher-Handys ausgeschaltet sind.

Obwohl sie zu Deutschlands besten Charakter-Darstellerinnen zählt und in der Gunst der Fernseh-Zuschauer als »Bella Block« nach wie vor einen Spitzenplatz einnimmt, ist sie bescheiden geblieben. Mit einem unauffälligen Mittelklassen-Wagen (HH-HH...) erscheint sie in Gütersloh. Ohne Chauffeur und Manager.

Kaum Zeit für Spargelsuppe

Den Verkauf ihres 2017 erschienenen Buch-Erstlings »Ohne Liebe trauern die Sterne« übernimmt sie in der Pause erstaunlicherweise selbst: Geldscheine und Münzen verschwinden in ihrem nostalgischen Portemonnaie. Ihr bleibt kaum Zeit für die Spargelsuppe, die Gastgeber Will Joachim an den Lesetisch bringt. Der Lebengefährte der »La Vita«-Chefin Marion Schlieckmann kennt Hannelore Hoger seit zehn Jahren persönlich, er konnte sie für ein »überschaubares« Honorar verpflichten. Joachim bezeichnet seinen Promigast schmunzelnd als eine »intelligente Diva«.

Hoger trauert »Bella Block« nicht nach

Die Diva ohne Starallüren beantwortet nach der Lesung gern Fragen aus dem Publikum, das mehrheitlich das Ende des »Bella-Block«-Krimis bedauert. Nicht aber Hannelore Hoger: »Nach 25 Jahren und 38 Folgen habe ich gesagt: ›Es reicht jetzt!«

Doch sie dreht weiter: Im Herbst einen Film an der Seite ihrer Tochter Nina. Das Thema verrät Ninas Mama nicht: »Ich spreche nicht über ungelegte Eier.« Lieber spricht sie über das Alter. Die Empfehlung der 76-Jährigen zum Abschluss, für die es lang anhaltenden Applaus gibt: »Gehen Sie nicht zu früh ins Altersheim.« Das hat auch die vitale Hannelore Hoger nicht vor.