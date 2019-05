Gütersloh (WB). Uneben und nicht mehr ganz verkehrssicher: Einige nicht gepflasterten Geh- und Radwegen in Gütersloh müssen saniert werden. Die Deckschicht trägt sich an vielen Stellen ab. Welche Teilabschnitte sind betroffen?

Ab Ende Juni werden im Stadtpark ein Teilabschnitt des Rundweges um die »Große Wiese« sowie Wege um den Spielplatz gegenüber der Eiswiese saniert.

Auch die Grünanlage »Meiers Mühle« mit Teilabschnitten zwischen Neuenkirchener Straße und Lindenstraße, sowie zwischen Lindenstraße und Thesings Allee stehen ab Ende Juni auf dem Programm. »Im besten Fall wird nur die Kiesdeckschicht ausgetauscht, im schlimmsten Fall, sollten Schlaglöcher vorhanden sein, muss auch die Schottertragschicht erneuert werden«, so Katharina Krause vom Fachbereich Grünflächen.

Warum sind die Wege in einem schlechten Zustand? Da es sich bei dem Wegeaufbau um eine ungebundene Bauweise handelt, unterliegen die Flächen einer dauerhaften Abnutzung durch den Geh- und Radverkehr. »Die losen Kies- und Lehmanteile auf der Oberfläche lösen sich mit der Zeit und werden durch den Verkehr abgetragen«, erklärt Krause. Betroffen sind separate Grünverbindungen und Wege in Grünanlagen.

Die Arbeiten in den einzelnen Bereichen werden als ein in sich abgeschlossener Abschnitt angelegt, so dass die Wege möglichst schnell wieder freigegeben werden können. Das bezieht sich auch auf die Grünanlage »Auf'm Eickholt«, den Spielplatz »Fritz-Blank-Straße«, die Grünanlage »Mohns Park« und den Dalkewanderweg Verler Straße in Richtung Spexard, mit dem Teilabschnitt vor der Tennisanlage »Im Reke«.

Eine zeitweise Sperrung der Wege während der Baumaßnahme ist dennoch nicht zu vermeiden. Mögliche Umleitungen werden ausgewiesen.