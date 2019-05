Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Ein Gabelstapler ruckelt auf dem Areal der Coventya GmbH mit dem Heck ein paar mit Chemikalien gefüllte Container auf einer Palette zurecht. So können sie besser verladen werden. Ein Nachbar am Stadtring Nordhorn fotografiert das und jetzt ist diese Szene auf einer riesigen Leinwand im Gütersloher Ratssaal zu sehen.

In den vergangenen 26 Jahren hat so eine Verladeszene niemanden in Gütersloh interessiert – solange wird an diesem Standort bereits Metall verzinkt, damit es gefärbt werden kann oder besser vor Korrosion geschützt ist. In diesem Jahr aber möchte die Coventya GmbH das Fassungsvermögen ihres Chemikalien-Lagers von 200 auf 705,4 Tonnen erhöhen. Und schon wird aus dem Gabelstapler-Einsatz ein Skandal.

Kein Vertrauen

Für die den gesamten Ratssaal füllenden Anwohner dient diese Szene als ein Beleg dafür, dass man Coventya nicht trauen kann. Beim Erörterungstermin, zu dem die Bezirksregierung, also die Genehmigungsbehörde, eingeladen hat, räumt Geschäftsführer Helmut Kluth auch ein, dass der Gabelstaplerfahrer falsch gehandelt hat: »Wenn Sie so etwas bemerken, rufen Sie mich sofort an.« Das Angebot wird ausgelacht. Warum weiß der Chef nicht selbst davon?

Viele Vorwürfe

In der gut zehn Stunden dauernden Abhörung versuchen Umweltverbände, direkte und weiter entfernt wohnende Nachbarn die Versammlungsleiterin Melanie Kemper und ihr Team davon zu überzeugen, den Erweiterungsantrag abzulehnen oder aber schärfere Auflagen zu stellen. Als weitere Belege für die Unzuverlässigkeit Coventyas führen sie einen ihrer Ansicht nach veralteten Informationsflyer an, den längst nicht jeder Anwohner erhalten habe. Sie bemängeln ein nicht vorliegendes Gutachten zu Explosionsgefahren – damit sei der gesamte Sicherheitsbericht wertlos. Sie bemängeln, dass die Feuerwehr im Ernstfall nur eine Zufahrt auf das Firmengelände, die auch noch entgegen der Windrichtung liege. Manche Vorwürfe zielen ins Leere – die Grundschule Nordhorn ist bereits vor zwei Jahren von der Firma über Sicherheitsmaßnahmen im Ernstfall informiert worden.

Anträge und Rügen

Aus all’ den Vorwürfen formuliert der von der Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz engagierte Umweltrechtsexperte Oliver Kalusch (Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz) Anträge und Rügen – denn auf die kommt es an, wenn die Detmolder Beamten erst einmal wieder an ihren Schreibtischen sitzen:• Die Anhörungs- und Informationsfristen zum Erweiterungsantrag waren zu kurz, der Info-Flyer als Teil des Antrages veraltet.• Bis September ist eine Störfallprüfung durch einen externen Sachverständigen vorzunehmen.• Das gesamte Sicherheitskonzept des Unternehmens ist durch unabhängige Experten zu prüfen.• Die Bezirksregierung soll prüfen, ob der geplante Neubau eines Technikums/Labors nicht eine Nebeneinrichtung des Lagers ist. Damit würden die freiwillig eingehaltene Abluftreinigung nach den Vorgaben der Technischen Anleitung Luft für das Unternehmen zur überprüfbaren Pflicht.

Den schwersten Mangel aber sieht Kalusch in der fehlenden Auflistung aller im Unternehmen eingesetzten, chemischen Stoffe. Für den Erweiterungsantrag hat Coventya rund 10.000 Stoffe zu Gefahrenkategorien zusammengefasst und Abdeckmöglichkeiten bei Störfällen aufgezeigt. Rüdiger Rudolph vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) reicht das völlig aus: »Eine Liste mit tausenden von Einzelstoffen und deren Erläuterungen nutzt einem im Ernstfall gar nichts.« Bereits vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie Bodenbeschichtungen und Auffangwannen lassen die Bezirksregierung bisher auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichten.