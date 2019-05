Von Elke Westerwalbesloh

Gütersloh (WB). Obwohl seine Kochschule in Harsewinkel noch immer aussieht wie am ersten Tag, weil Patrick Speck sie nach jedem Kochkurs selber schrubbt, braucht er was Neues. Der Sternekoch brutzelt künftig am Anemonenweg in Gütersloh und kehrt der Mähdrescherstadt den Rücken.

Nächstes Jahr im April will er die Pfannen und Töpfe bereits in seinem Firmenbau in der Dalkestadt erhitzen. Seine jetzige Kochschule in der Sienstraße in Harsewinkel ist zwar top in Schuss, aber viel zu klein. »Ich habe mein Lager an einer anderen Stelle, weil der Platz einfach nicht ausreicht«, erklärt Patrick Speck auf Nachfrage dieser Zeitung, dass er sich räumlich vergrößern muss.

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er nach sechseinhalb Jahren Harsewinkel verlässt: »Ich möchte in der Nähe meiner Kunden sein«, sagt der Sternekoch, dass er den Firmen Venjakob (Friedrichsdorf), Miele und Bertelsmann künftig den Bustransfer zu seinem Kochstudio hin ersparen möchte.

»Ich möchte auch ein Business-Lunch anbieten«, hofft Speck auf einen weitere funktionierende Geschäftsidee, indem er Mittags für Firmengruppen die Türen öffnet und ihnen hochwertig zubereitetes Essen anbietet.

Sein persönlicher Wunsch ist auch eine große Grillterrasse mit einer Outdoorküche. Auf 3000 Quadratmetern lässt sich das wohl umsetzen. »So können die Grillseminare von uns im Sommer auch draußen stattfinden«, erklärt der 36-Jährige, der derzeit neun Mitarbeiter beschäftigt.

Er wird sich mit seinem Unternehmen in Richtung Gütersloh bewegen, aber als Familie mit seiner Frau Felicita und seinen beiden Kindern in Marienfeld wohnen bleiben. »Doch auch da wünschen wir uns eine Veränderung«, sagt er etwas zaghaft. Er könne sich vorstellen, in den nächsten Jahren auch privat nach Gütersloh zu ziehen.

Wünschenswert ist für ihn, dass sein Unternehmen durch den Umzug nach Gütersloh weiter wächst. »Doch wir starten erstmal in gewohnter Teamgröße«, versichert Speck, dass er auch künftig in seiner Eventküche selbst Hand anlegen wird – auch beim Töpfe schrubben.

Ein Leben als Spitzenkoch

Patrick Speck ist am 8. September 1981 in Flensburg geboren worden und hat im Alter von 16 Jahren eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert. Da ihm aber damals schon das Kochen mehr am Herzen lag, hat er eine Ausbildung zum Koch im Vitalhotel Alter Meierhof in Glücksburg hinten drangehängt. Darauf folgten weitere renommierte Stationen, wie das Gästekasino des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin, das Tafelhaus von Christian Rach in Hamburg, das Restaurant Zum Heidekrug in Lüneburg, die Residence in Essen-Kettwig und schließlich das Rincklakes in Marienfeld.

Dort erkochte er sich seinen ersten Michelin-Stern und wurde als »Aufsteiger des Jahres« ausgezeichnet. 2013 verteidigte er den Stern. 2014 eröffnete er dann die Koch- und Grillakademie in Harsewinkel.