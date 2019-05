Das Theater in Gütersloh sieht nicht nur spektakulär aus. Es bietet auch auf der Bühne viel. Foto: Wotke

Zugang zu ausverkauften Veranstaltungen, die Theatersaison von einem festen Platz aus verfolgen und dabei Geld sparen – das sind die Vorteile der Abos. Die 22 Abonnements bieten ein breit gefächertes Angebot. Die Reihe »Musik und Theater« verbindet jeweils vier Schauspiel- und Musiktheateraufführungen zu einem facettenreichen Paket. Noch mehr Schauspielaufführungen sind in den verschiedenen Variationen des »Theater der Welt«-Abos enthalten. Musikbegeisterte Theatergänger kommen unter anderem bei den Oper- und Boulevard-Abos voll auf ihre Kosten.

Nicht nur für jeden Geschmack, auch für jedes Alter ist etwas dabei. Veranstaltungen speziell für Kinder im Alter von vier, sechs und zehn Jahren sind in weiteren Abonnements gebündelt. In der Reihe »Theater-Stärkung« – für alle ab 10 – stehen in diesem Jahr erstmalig zwei Abos zur Wahl.

Einzelkarten sind ab Samstag, 22. Juni, 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über www.theater-gt.de . Abonnements und Einzelkarten für die Kleinkunstreihe »SchLaDo« sowie für »6 auf einen Streich« können ab 25. Mai im ServiceCenter erworben werden, jedoch erst ab 12.30 Uhr. Einzelkarten sind ab diesem Zeitpunkt auch an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Webshop der Kultur Räume Gütersloh erhältlich.