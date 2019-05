Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die CDU-Ratsfraktion möchte die Gemeinnützigkeit der Weberei und der sie tragenden Bürgerkiez gGmbH prüfen lassen. Marita Fiekas (CDU) kündigt diesen Schritt im Kulturausschuss an; sie reagiert damit auf die von Sozialdezernent Henning Matthes erläuterte Vermietungspraxis an soziokulturelle Gruppen und Vereine in der Weberei.

Matthes Auskunft zufolge kennt die Stadt weder die genaue Zahl noch die einzelnen Gruppen, Verbände und Vereine, an die Räume in der Weberei vermietet werden. Sie prüfe daher auch nicht, ob diese Gruppen und Vereine tatsächlich so bedürftig sind, dass sie sich keinen anderen, gastronomischen Treffpunkt leisten können. Von der Stadt erhält die Weberei seit 2014 einen Zuschuss zu diesen Vermietungen. Bernd Mombrei aus dem Rechtsamt der Stadt: »Die dazu geschlossene Vereinbarung sieht keine Prüfung der Gruppen und Vereine mit Blick auf ihre Bedürftigkeit vor. Also prüfen wir auch nicht.«

Kritik an Vermietungspraxis

Die Vermietungspraxis der Weberei provozierte in den vergangenen Monaten Kritik aus zwei Richtungen. Der Stadt wurden monatelang Nachweise über den tatsächlichen Einsatz des Zuschusses vorenthalten, ein Streit, der bis zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kulturdezernent Andreas Kimpel führte. Zum anderen stellte eine anonyme »Interessengemeinschaft in der Gütersloher Gastronomie« die öffentlichen Zuschüsse in Frage. Als eine erneute Prüfung durch den Kreis Gütersloh die Zuschuss-Praxis bestätigte, fasste der Gütersloher CDU-Ratsherr Andreas Heine mit seinen Fragen zur genauen Zusammensetzung der Gruppen und Vereine nach. An der Ausschuss-Sitzung hat er jedoch nicht teilgenommen.

»Bombardierende Fragen«

Jörn Stenkamp (BfGT) stellt diese Anfrage in eine Reihe von »bombardierenden Fragen«, mit denen die Weberei »in eine für sie unangenehme Lage« gebracht werden solle. Fraktionskollege Norbert Morkes kündigt dagegen an, eine von der CDU beantragte Prüfung der Gemeinnützigkeit zu unterstützen. Wilko Wiesner (CDU) weist den unterschwelligen Vorwurf Stenkamps einer parteipolitisch motivierten Prüfung zurück: »Die Weberei bekommt öffentliche Mittel. Darum müssen wir nachhalten, ob auch alles rechtskonform vonstatten geht.«

Zu einem überraschenden Prüfungsergebnis führt die Anfrage Heines schon jetzt. Matthes: »Ja, auch Park- und Wapelbad sind berechtigt, solch einen Zuschussantrag zu stellen.«