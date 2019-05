Gütersloh (WB). Noch kein Ziel für den Vatertagsausflug? Dann bietet sich das verrückte Kuhfladen-Roulette in Pavenstädt an. Wer bei dem tierischen Spektakel ab 11 Uhr richtig tippt, kann bis zu 300 Euro absahnen.

Der Schützenverein Pavenstädt zelebriert zum 14. Mal seine Hommage an die Kuh und ihre Hinterlassenschaft auf der Event-Wiese am Pavenstädter Weg 10. Direkt neben dem Schützenhaus entsteht ein überdimensionales Roulette-Feld.

Die Kuhweide wird in 200 gleich große Quadrate aufgeteilt und dient als Spielfläche. Bevor nun der erste Star des Tages das Spielfeld betritt, darf gewettet und gesetzt werden. Wohin fällt der erste Fladen, wer ist der glückliche Besitzer des oder der Quadrate? Lässt die Kuh ihr Geschäft dort fallen, winkt ein fetter Geldpreis – bis zu 300 Euro pro Durchgang. Eine Jury prominenter Vertreter aus Politik, Kultur, Kirche und Vereinen wird über die genaue Einhaltung der Spielregeln wachen.

»Muuuh-sikalisch«

Das 14. Gütersloher Kuhfladen-Roulette beginnt um 11 Uhr mit einem »muuuh-sikalischen« Frühschoppen. Zeitgleich öffnet das Wettbüro. Der erste Wertungsdurchgang startet um ca. 12.45 Uhr. Jeder Wertungsdurchgang dauert maximal 45 Minuten. Sollte in dieser Zeit kein Fladen zu Boden fallen, so gewinnt das Feld, in dem die Kuh mit ihrer rechten Vorderklaue steht. Die Preisgelder werden vor dem nächsten Durchgang ausgezahlt.

Riesenkuh Olga melken

Als Rahmenprogramm gibt unter anderem eine Kuh-Hüpfburg, Wettmelken an der Riesenkuh Olga, Schnupperkurse im Bogen- und Blasrohrschießen sowie einen Tag der offenen Tür mit Scatt-Schießen im neuen Schützenhaus.

Zur Stärkung werden Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Bier, Sekt und alkoholfreie Getränke zu zivilen Preisen serviert. Die Veranstaltung endet voraussichtlich gegen 18 Uhr. B

Die Veranstalter versichern: »Beim Kuhfladen-Roulette wird keinem Tier Leid zugefügt. Erfahrene Tierhalter und Landwirte gewährleisten einen artgerechten Ablauf der Veranstaltung sowie die optimale Versorgung der Hauptdarsteller vor, während und nach dem Spiel.«

Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Veranstaltungsgelände, am Kreishaus an der Herzebrocker Straße, auf dem Schulhof der Pavenstädter Grundschule, Pavenstädter Weg 60, und am Westring.

Der erste Wertungsdurchgang startet um 12.45 Uhr, die erste Kuh betritt das Spielfeld ca. 13.30 Uhr. Der zweite Wertungsdurchgangs beginnt um 14.15 Uhr, die Kuh setzt den Fladen gegen 15 Uhr. Und der abschließende dritte Durchgang startet um 15.45 Uhr, die Kuh wird gegen 17 Uhr für ein »kuuuhrioses« Finale sorgen.

Weitere Infos im Internet unter: