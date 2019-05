Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Wenn auf dem Theaterplatz riesige, weiße Schirme und Zelte stehen, dann verwandelt sich Gütersloh immer in ein wahres Eldorado für Freunde des guten Geschmacks mit kulinarischen Köstlichkeiten und exquisiten Weinen. An Pfingsten ist wieder Weinfest. Und das schon zum 27. Mal.

Der gelungene Mix aus Genuss und stimmungsvoller Live-Musik sorgt für eine einmalige Atmosphäre und hat sich längst zu einem überregionalen Veranstaltungshighlight etabliert. Tausende von Menschen werden an vier Tagen vom 7. bis 10. Juni erneut zum größten Event des Jahres schlendern. Das Organisationsteam (Gütersloh Marketing, Schenke Delikatessen, Gütersloher Brauhaus, Parkhotel Gütersloh) freut sich auf ein genussreiches Pfingstwochenende vor einer tollen Kulisse. »Das ist auch immer ein Treffpunkt vieler Freundeskreise«, schwärmt schon heute Reiner Schenke.

Bio-Weingut aus Rheinhessen neu dabei

Am Konzept hat sich kaum etwas geändert. Zu den 16 bekannten Weinständen aus dem Süden Deutschlands gesellen sich in diesem Jahr zwei neue: Das Bio-Weingut Wagner aus Rheinhessen und der heimische »Zum kleinen Groben«. Eine weitere Neuheit sei es, so Schenke, dass die Stadthalle ihre Toiletten zur Verfügung stellt. »Damit wären die Kapazitäten ausreichend. Auf Toilettenwagen verzichten wir deshalb.«

Deutscher Wein ist wieder im kommen! Besonders in Rheinhessen erfinden sich die Weinbauern gerade ganz neu. Sogar der Rheingau kommt langsam mit neuen tollen Riesling-Sorten hinterher. Das Brauhaus Gütersloh wartet mit einer ganz besonderen Sorte auf: einem Riesling vom Hohenrieder Olgaberg. Betriebsleiter Jochen Bongartz: »Das ist der höchste Weinberg Deutschlands.«

Garnelen und Badischer Wurstsalat

Zu gutem Wein gehört ebenso eine klassische kulinarische Top-Auswahl. Damit sich also auch die Feinschmecker wohlfühlen, werden fünf Gastronomen aus Gütersloh vor Ort sein, um für das leibliches Wohl der Besucher zu sorgen. Um ganz genau zu sein, wird es unter anderem gebratene Garnelen aus der Kräuterpfanne, Wildschweinbratwurst mit Preiselbeer-Senfsauce, Flammkuchen, Spargel-Quiche mit Schnittlauchcreme oder Badischer Wurstsalat. Reiner Schenke: »Unsere besondere Spezialität ist wieder das vor Ort geräucherte Lachsfilet, dazu empfehlen wir frische Pasta oder frische Gartensalate.« Neu sei eine Focaccia mit Pulled Pork und hausgemachter Dips. Guter Wein, tolle Musik und ein außergewöhnliches Ambiente: Auf der Bühne sorgen regionale und Top-Bands aus Dortmund und dem Münsterland für Feststimmung. Die musikalische Bandbreite reicht von der Partymusik bis zum Jazz. Den Startschuss gibt »Graffiti« mit Bianca Shomburg aus Bielefeld.