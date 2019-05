Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Im Streit mit dem zunächst angeheuerten, dann gefeuerten Vertriebsdienstleister »Chronic Care for You« (CC4Y) geht es für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in die nächste Runde. Ende Mai treffen Anwälte der Stiftung und die ehemalige Geschäftsführerin Franca Piepenbrock aufeinander.

Vor dem Arbeitsgericht in Bielefeld wird geprüft, inwieweit Piepenbrock die Stiftung in die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister hineinziehen wollte, dessen Geschäftsziel die Gemeinnützigkeit der Stiftung gefährdet hätte. 2012 hatten die Unternehmensberater Stephan Mahlert und Robert Hobelsberger mit Piepenbrock die »Chronic Care for You GmbH« (CC4Y) gegründet . Die Firma sollte als Vertriebspartner agieren. Lizenziert von der Stiftung, sollte sie deren Produkte international vermarkten. Die plötzliche Trennung von dem Vertriebspartner hatte zu einem Verfahren vor dem Landgericht München geführt, das die Stiftung Anfang Mai gewonnen hatte.

Brinkmeier weist Vorwurf zurück

In einem Brief an die Mitarbeiter Stiftung stellt der aktuelle Geschäftsführer Dr. Michael Brinkmeier fest, dass der Vorwurf der beiden Unternehmensberater, die Stiftung habe sich durch die in dem gemeinsamen Vertrag vereinbarten Vermarktungsideen bereichert, nicht zutreffe. Brinkmeier: »Die Stiftung investiert in Arbeitszeit und finanzielle Mittel, um neue Versorgungskonzepte anzustoßen und umzusetzen.«

Die Klage gegen Piepenbrock habe die Schlaganfall-Hilfe eingereicht, um der Stiftung entstandene Schäden zu liquidieren, die vor und im Rahmen des vorangegangenen Rechtsstreites durch Pflichtverletzungen der damaligen Geschäftsführerin entstanden seien.