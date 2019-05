Von Jens Dünhölter

Gütersloh (WB). Ein Gutachter stellt den Stadtschützen einen Pachtzins von 1,80 Euro je Quadratmeter im Heidewald-Stadion in Aussicht, die Stadt bietet im neuen Vertragsentwurf aber nur 1,35 Euro an. Wie würden die Mitglieder der Gütersloher Schützengesellschaft von 1832 darüber in ihrer außerordentlichen Versammlung abstimmen?

Am Freitagabend stimmen 59 Mitglieder ohne Gegenstimme dafür und jubeln anschließend, als ob sie einen neuen König hätten. Die rollenden Eurozeichen in ihren Augen stoppte Vorsitzender Patrick Seidel mit einem Hinweis zum Investitionsstau am Stadion. Das dort an den Tanzsportclub Grün-Weiß Casino vermietete Gebäude »flutet sich derzeit fast von alleine. Wir sind kurz davor, ein Schwimmbad zu eröffnen«.

Die Stadt übernimmt mit Vertragsbeginn die Verkehrssicherungspflicht auf dem Areal. Die bisherigen Schotterflächen sollen seitens des Pächters befestigt sowie in bewirtschafteten Parkraum umgewandelt werden. Ab wann dies der Fall sein wird, dazu konnte Patrick Seidel keine Auskunft geben. Immerhin versprach er: »Wir werden nicht locker lassen, bis Pflastersteine vor unserer Haustür liegen. Dafür darf die Stadt auch gerne Parkgebühren erheben.«

Besenreine Übergabe

Die Kommune erhält ebenfalls das Recht, den Gebäudebestand zu modernisieren und zu erweitern. Dies dürfte den mit einem »Begegnungszentrum« liebäugelnden FC Gütersloh freuen. Auf Wunsch der Kommune wurde ferner ein öffentlich bislang unbekanntes »Sonderkündigungsrecht« ins Vertragswerk eingebaut. Sollte die Hauptnutzung (Fußball) aufgrund unbekannter Ereignisse entfallen und keine weitere geeignete Nutzung als Spiel- oder Sportstätte bestehen, könnte die Stadt die Notbremse ziehen. Im Gegenzug dafür muss sie das Areal »besenrein« hinterlassen. Bislang hatte die Stadt nicht für die Abrisskosten von Tribüne und Stehplatzrängen aufkommen müssen.

Der 30 Jahre gültige Kontrakt sieht eine Vervierfachung des Pachtzinses von 32 Cent pro Quadratmeter auf 1,35 Euro vor. In der Gesamtsumme steigen die jährlichen Heidewald-Pachteinnahmen für die 34.386 Quadratmeter große Fläche (2000 Quadratmeter mehr als bisher) von 10.306 auf 46.421 Euro. Mitglied Rainer Schorcht brachte die zwischen Freude und Erleichterung geprägte Stimmung der Stadtschützen auf den Punkt: »Ihr habt hervorragend verhandelt. Das ist ein historisch tolles Ergebnis«. Ehrenvorsitzender Günter Knopp verpasste seinem Nachfolger an der Spitze des Verhandlungskomitees einen verbalen Ritterschlag: »Ich habe immer gesagt, mit diesem Vertrag gehst Du so oder so in die Annalen des Vereines ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute Abend Geschichte geschrieben haben.«