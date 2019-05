Von Petra Blöß

Geboren ist er in Westerwiehe, sein Zuhause liegt in Druffel, seine Königin Carina ist gebürtige Bokelerin, und sein Unternehmen liegt an der Batenhorster Straße. Vor zwei Jahren sammelte er Erfahrungen in Sachen Repräsentation für eine Schützengemeinschaft, denn da gehörte er dem Druffeler Thron an.

Aber, schon seinerzeit ließ er verlauten, wenn König, dann in Bokel. Denn seine Schwiegereltern können ihm da wertvolle Tipps geben für die eigene Regentschaft. Genau vor 25 Jahren waren Mathilde und Heinz-Dieter Schnusenberg das Königspaar der St.-Hubertus-Gemeinschaft.

Eigentlich herrschte am Montag allerfeinstes »Kaiserwetter« auf dem großen Doppschen Festgelände im Herzen des Dorfes. Doch warum Kaiser, wenn es noch so viele Königsanwärter gibt? Die nämlich scharten sich um die Gewehranlage, um dem hölzernen Adler den Garaus zu machen. Nicht wenige hielten lange durch und bis zuletzt schien es nicht sicher, ob Andreas und Carina Westhoff ihren Traum würden erfüllen können. Erst als um Punkt 13.30 Uhr der letzte Span noch an der Schraube hing, da war es dem 37-Jährigen vergönnt zu jubeln - und das tat er ebenso lautstark und ausgiebig wie die Kameraden.