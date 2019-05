Gütersloh (WB). Das Abi-Spiel ist der jährliche Stimmungshöhepunkt im Heidewaldstadion. Am Mittwoch, 29. Mai, ist es wieder so weit. Das Evangelisch Stiftische Gymnasium (ESG) fordert das Städtische Gymnasium beim Fußball heraus.

Zuletzt gab es zwei Siege der Städter in Folge. Die »ewige Bilanz« lautet 23:6 für das Städtische. Anstoß ist um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Tickets kosten 5 Euro im Vorverkauf in den Schulen oder 6 Euro an der Tageskasse.

Im Anschluss an das Abi-Fußballspiel findet die »Players Night« in der Weberei statt, Karten sind zusammen mit den Karten für das Abispiel erhältlich, allerdings nur in den Schulen.