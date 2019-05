Von Stephan Rechlin

Am Wahlabend interessieren im Kreishaus nur Prozente und Sitze. Der Verlust von 11,8 Prozent schmerzt die CDU im Kreis Gütersloh, doch in Panik gerät Kreisvorsitzender Raphael Tigges deswegen nicht: »Immerhin hat die CDU in acht von 13 Kommunen ihre Mehrheit mit mehr als 30 Prozent gehalten, in Rietberg sogar mit 43,8 Prozent. Wir sind gefordert, klar. Aber das waren wir schon immer.«

In Halle und Werther sind die grünen Herausforderer an der CDU vorbeigezogen, in Gütersloh, Borgholzhausen und Steinhagen ziemlich nah herangekommen. In der Gütersloher Innenstadt liegen sie einen Prozent vor der CDU. Grünen-Kreissprecher Thorsten Schmolke: »Die Wähler setzen ein enormes Vertrauen in uns. Dem müssen wir jetzt gerecht werden und ihnen was anbieten.«

SPD-Ideenwerkstatt

Als ob SPD-Kreisvorsitzender Thorsten Klute den Verlust von gut zwölf Prozent der Stimmen geahnt hätte, wartet er schon zwei Tage nach der Wahl mit einem neuen Projekt auf. »Miteinander mehr möglich machen« lautet der Titel einer Ideenwerkstatt, in der es auch darum gehen wird, den Klimawandel sozial gerecht zu gestalten. Auf Bundesebene fordert die SPD jetzt bis zum Jahresende ein Klimaschutzgesetz, auf lokaler Ebene geht es um dessen konkrete Umsetzung. Klute: »Die Lösungsvorschläge der Grünen kann sich ein durchschnittlicher Haushalt im Kreis Gütersloh doch gar nicht leisten. Wir müssen Wege finden, Umwelt und Natur sozial verträglich zu schützen.«

Sollte die Alternative für Deutschland (AfD) ihre guten Ergebnisse mit in die Kommunalwahl nehmen, würde sie in alle 13 Stadträte einziehen. Bundestagsabgeordneter Udo Hemmelgarn: »So viele Kandidaten haben wir gar nicht. Wir versuchen, die Wahlkreise in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück zu besetzen, vielleicht noch in Harsewinkel. Danach stoßen wir aber an unsere Grenzen.«

In der FDP kracht es

Im FDP-Landesverband hat es am Montag gekracht. Dr. Ulrich Klotz, Direktkandidat aus Verl, wollte seine Enttäuschung über die seiner Ansicht nach mageren 6,4 Prozent nicht verheimlichen: »Unser Wahlkampf hatte kein Ziel, keine Strategie und keine Botschaft. Völlig unprofessionell.« Natur- und Umweltschutz gehe an der Partei, die mit Hans-Dietrich Genscher den ersten Umweltminister der Bundesrepublik stellte, völlig vorbei: »Die jungen Wähler aus der Protestbewegung möchten, dass die Politiker und der Staat endlich etwas gegen den Klimawandel tun. Wir müssten fragen, was sie selbst tun können.«