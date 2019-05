Christa Griwodz (rechts) überbrachte die Glückwünsche des WTB an Gabi Neumann und Moderator Gianni Contu. Foto: Henrik Martinschledde

Gütersloh-Isselhorst (WB). Mit der rauschenden Party am Samstagabend und dem großen Festakt samt Turnshow am Sonntag feierten die Mitglieder des TV Isselhorst am Wochenende das furiose Finale der Festwoche zum 125-jährigen Bestehen ihres Turnvereins.