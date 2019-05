Von Hendrik Fahrenwald

Gütersloh(WB). Eigentlich will Lea (Name geändert) mit ihrer Schwester nur einen Shot trinken, doch plötzlich steht ihr Rock in Flammen. Der Fall hat gestern das Gütersloher Amtsgericht beschäftigt.

An einem sonnigen Juli-Tag sitzt die 17-Jährige mit ihrer Schwester draußen in einer Gütersloher Gaststätte. Nach dem ersten Shot, einem kleinen alkoholischen Getränk, wollen die beiden noch einen zweiten trinken. »Wir haben uns für den brennbaren entschieden«, sagt ihre Schwester. »B52« heißt der kleine Cocktail. Er besteht aus drei klar abgegrenzten Schichten: Sambuca, Baileys und ein Schuss 73-prozentiger Rum. Der Rum ist dafür da, dass der Mini-Cocktail brennt, wenn man ihn anzündet.

Genau das versucht der Kellner am Tisch der beiden Schwestern. Doch das Getränk scheint nicht zu zünden. »Wir haben alle nicht gedacht, dass er schon brannte«, sagt Lea vor Gericht. Dann geht es schnell: Lea schreit auf. »Plötzlich ist es richtig heiß geworden«, sagt sie. Der Shot ist auf dem Tisch umgefallen und läuft ihr auf den Rock. Erst dann wird den dreien klar: Das Getränk hatte doch gebrannt. Nun brennt der Rock.

Wie ist es passiert?

Auch fast ein Jahr später ist nicht klar, wie das Getränk umfallen konnte. Vermutlich stieß der Kellner an den Tisch und brachte so das Glas zum Umfallen. Die Folgen sind schwer. Leas Oberschenkel hat eine großflächige Brandwunde. Noch an dem Juliabend geht sie ins Krankenhaus und wird behandelt. Am nächsten Morgen steht sie auf und fällt kurz darauf wieder um. Sie ist für über zwei Minuten bewusstlos, heißt es in einem Attest. Vermutlich eine Folge der Verletzung. Heute geht es Lea gut. Doch ihr Oberschenkel ist an einigen Stellen vernarbt. Im Schwimmbad fühlt sie sich deshalb noch unwohl. Auch an dem Kellner geht der Vorfall nicht spurlos vorbei. Seit dem Tag serviert er den brennbaren Shot nie wieder.

Zudem setzt er sich für ein Rundschreiben ein, das seine Kollegen zur Vorsicht bei dem Getränk mahnt. Dann kündigt er, wechselt zwei Monate später den Betrieb und rät seinem neuen Arbeitgeber, den brennbaren Shot nicht auf die Karte zu setzen.

Wie hoch ist die Strafe?

Lea sieht er das erste Mal im Gericht wieder. »Es tut mir sehr leid«, sagt er. »Ich weiß, dass es nicht seine Absicht war«, sagt Lea. Dennoch ist der Kellner wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Er habe seine Sorgfaltspflicht verletzt, sagt der Richter. Dass Lea erst 17 Jahre alt ist und alkoholische Getränke ausgehändigt bekommt und trinkt, wird nicht thematisiert. 1200 Euro muss der Gütersloher nun an das Kinderhospiz Bethel zahlen, dafür wird das Verfahren eingestellt. Für den Kellner ist es viel Geld. Er sagt, dass er sich die Summe leihen müsse. Lea hat zuvor schon Schmerzensgeld bekommen. 5000 Euro zahlte die Gütersloher Gaststätte an sie. Die Narben werden wohl ein Leben lang bleiben.