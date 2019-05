Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Legendary Nights Artists präsentiert: das Sazerac Jazz Fest 2019. So steht es auf dem Programmheft. 15 Stunden Jazz und Swing vom Feinsten, 11 Top-Bands mit 60 Musikern, großartige Stimmung unter den 800 Besuchern, perfektes Ambiente. Vier Wochen danach ziehen plötzlich dunkle Wolken am Horizont auf. Es soll um Misswirtschaft und Vertrauensbruch des Veranstalters gehen.

Jazz und Swing – das sind Lebensfreude, kulturelle Vielfalt und Offenheit. Dieses Lebensgefühl hat das »Sazerac Jazz Fest« in der Hotel Residence Klosterpforte in Marienfeld eingefangen. Ein Spektakel der Superlative. Es war das größte Indoor-Jazzfestival in Ostwestfalen-Lippe mit Zukunftsperspektive. Fabelhaft! Da musste man sich schon eine ganz besondere Ausrede einfallen lassen, um diesem Event fern zu bleiben.

Es geht ums Geld

Doch nun scheint es zum Bruch zwischen Veranstalter Legendary Nights Artists, dessen Geschäftsführer Christian Weeke (52) aus Gütersloh ist, und den Dienstleistern und auch einigen Bands gekommen zu sein. Es geht ums Geld. Nach Informationen dieser Zeitung soll ein mittlerer, fünfstelliger Betrag an Gagen, Hotel-Rechnungen und Dienstleister-Honoraren fehlen. So soll Weeke es versäumt haben, sich vorab systematisch mit den zu erledigenden Aufgaben zu befassen. Im Klartext: Er soll sich entgegen seiner Ankündigung und seinem Versprechen kaum um Sponsoren bemüht haben. Trotz Warnungen soll der 52-jährige Eventmanager in dieser Hinsicht zu wenig unternommen haben.

Entwicklung enttäuschend

Das bestätigen indirekt die Sazerac Swingers als Gast- und Namensgeber des Jazzfestivals. Ihr Bandleader Max Oestersötebier sagte am Dienstagabend auf Anfrage dieser Zeitung, dass man über die Entwicklung der vergangenen Wochen sehr enttäuscht und verärgert sei. »Es ist richtig, dass wir die Firma von Christian Weeke mit der Produktion und Durchführung des Festivals beauftragt haben. Wir sind über die Misswirtschaft entsetzt und haben Angst, dass nicht nur unser europaweit guter Ruf als Musiker und Botschafter des Kreises Gütersloh Schaden nimmt, sondern neben uns selbst auch die Bands und Firmen, mit denen wir jahrelang in enger und freundschaftlicher Verbindung stehen, unter diesem Geschäftsgebaren leiden müssen.« Das tue doppelt weh. Er wisse inzwischen von finanziellen Problemen des Ausrichters, könne allerdings nicht ins Detail gehen. »Wir selbst haben bereits erhebliche Auslagen getätigt und zählen ebenfalls zu den Geschädigten.«

Gläubiger sind beunruhigt

Warum die Einnahmen aus den Ticketverkäufen noch nicht komplett ausgeschüttet worden sind und wieviel Sponsorengelder fehlen, ist derzeit unklar. Nach Schätzungen dürften sich diese auf rund 35.000 Euro belaufen (Anmerkung der Redaktion). Oestersötebier hofft, dass sich alles noch klärt. Allerdings müsse man Weeke zugute halten, dass er sich diesen Vertrauensvorschuss durch die vorherige Zusammenarbeit (2018 in der Weberei) verdient habe. »Das Ausfallrisiko haben wir angesichts des stimmigen Konzeptes als gering eingeschätzt.«

Einige Gläubiger sind jetzt beunruhigt. Beispiel: Die Rechnung der Klosterpforte ist noch nicht beglichen worden. Hoteldirektor Christopher Schemmink: »Das ist korrekt.« Es gehe um Übernachtungen der Künstler und andere Auslagen. Matthias Kirchhoff, Inhaber von »Gütersloh TV«, wartet ebenfalls seit Wochen auf Geld. »Für Werbemaßnahmen und Videos bekomme ich noch einige Tausend Euro.« Ebenfalls seien noch einige Musiker nicht bezahlt.

»Vorwürfe unzutreffend«

Die Vorwürfe wiegen schwer. Treffen sie zu? Christian Weeke erklärte dieser Zeitung, dass einige Gerüchte aus der Luft gegriffen seien. Er habe sich sogar sehr um Sponsoren bemüht. »Es hat nicht gereicht.« Längst habe er Vorlauf-Rechnungen wie Drucksachen oder Reisekosten bezahlt. »Aber es stimmt, wir haben Verlust gemacht. In der Endabrechnung fehlen 400 Besucher mehr. Auch das schlechte Wetter an diesem Tag hat dazu beigetragen.« Er kämpfe seit Tagen wie ein Löwe an allen Ecken und Enden, um die offenen Forderungen zu begleichen. »Ich versichere, dass ich niemanden im Regen stehen lassen werde.« Das alles nehme noch einige Zeit in Anspruch. Danach könne er Genaueres sagen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Alle alten und einige neue Sponsoren haben angekündigt, sich im nächsten Jahr erneut zu engagieren. »Deshalb prüfen wir derzeit intensiv, ob und wie wir das Fest in Zukunft entweder in Eigenregie oder in enger Kooperation mit einem anderen erfahrenen Veranstalter fortführen können«, erklärte Max Oestersötebier. »Unser Ziel ist es, das Sazerac Jazz Fest, welches offenbar einen Nerv getroffen hat, zu erhalten und weiter auszubauen.«