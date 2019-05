Von Wolfgang Wotke

Gütersloh/Rietberg (WB). Der Mammut-Prozess um den Raubmord in Rietberg-Westerwiehe ist zu Ende. Das Landgericht Bielefeld hat den Angeklagten Robert D. nach 46. Verhandlungstagen zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass insgesamt drei Täter, nämlich Artur T., Piotr L. (sitzt in Polen in Haft) und Robert D. das Kapitalverbrechen gemeinsam begangen haben. Die Kammer gehe davon aus, so der Vorsitzende Richter Dr. Marc Brüning in seiner Urteilsbegründung, dass der Angeklagte D. im November 2015 den 64-jährigen Heinrich S. umgebracht habe. »Viele Aussagen während des Prozesses waren abgesprochen.« D. sei narzisstisch veranlagt und verfüge über eine massive Gewaltbereitschaft.

Zuvor hat Oberstaatsanwalt Udo Vennewald in seinem Plädoyer deutlich gemacht, dass D. im Kerngeschehen des Überfalls auf ein Brüderpaar im November 2015 dabei gewesen sei. »Er hat die Tötung in Kauf genommen«, glaubt Vennewald. Deshalb sei eine lebenslange Gefängnisstrafe angemessen.

Anwälte wollen in Revision gehen

Die Strafverteidiger des Beschuldigten, Martin Rother aus Gütersloh und Timo Scharrmann aus Essen, haben darauf hingewiesen, dass es keinerlei Spuren ihres Mandanten an der Leiche gegeben habe. Robert D. sei nicht derjenige, der für den Mord verantwortlich gemacht werden könne. Deshalb sei nur eine Verurteilung wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung gerechtfertigt. Dem hat das Gericht widersprochen. Laut Gutachten könne ein Erwürgen auch ohne Spuren erfolgt sein.

Rother und Scharrmann wollen in Revision gehen. In der vergangenen Woche ist der Mitangeklagte Artur T. nach einem Geständnis und einer Verständigung vorerst aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden.