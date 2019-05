Von Dunja Delker

Sie gehören mit vielen anderen Kindern der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet zu den wenigen, die am Vormittag des Eröffnungstages des Mittelalterfestes »Anno 1280« schon einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. »Schotte« Michael Frohnert führt die Kleinen über das sieben Hektar große Gelände auf dem Hof Kruse an der B61 zwischen Gütersloh und Bielefeld.

Die Kinder sehen schon mal das, was die Besucher bis einschließlich Sonntag ebenfalls hautnah erleben können. Sie tauchen ein in das mittelalterliche Leben. Michael zeigt ihnen, wie die Menschen damals in einem Bett ohne Nägel und Schrauben unter Felldecken geschlafen haben, er erklärt ihnen, wie man aus Zunder und Steinen Feuer macht.

Doch der Kampf zwischen Ritter und Wikinger lässt die Jungen und Mädchen nicht los. Etwa 15 Kilogramm wiegt allein ein Kettenhemd samt Jacke, der Helm ist fast sechs Kilo schwer. Hinzu kommen ein Zehn-Kilo-Schutzpanzer, vier Kilogramm schwere Handschuhe und sieben Kilo schwere Beinpanzer. »Ein Kettenhemd war ein ganzes Dorf wert«, weiß Michael Frohnert, der sich seit mehr als zwölf Jahren intensiv mit dem Mittelalter beschäftigt. Ein Schwert sei zu dieser Zeit unbezahlbar gewesen, normale Leute hätten eher mit der Axt oder Pike gekämpft.

So wie Michale Frohnert auf dem Hof Kruse eine Woche Arbeitsurlaub im Mittelalter macht, geht es vielen »Bewohnern« der etwa 100 Heerlager. 100 Versorger, Händler und Handwerker sowie jede Menge Künstler erwartet Organisator Nobby Morkes zur elften Auflage des Mittelalterfestes, das mittlerweile zu den größten in Deutschland gehört.

• Das Mittelalterfest »Anno 1280« öffnet heute, Donnerstag, und am Samstag um 12 Uhr seine Tore, Freitag beginnt das Markttreiben um 16 Uhr am Sonntag um 10 Uhr.

Der »Brückenzoll« beträgt 10 Euro, Kinder unter 14 Jahren 5 Euro bzw. »unter Schwertlänge« erhalten sie freien Eintritt.