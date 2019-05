Die Stadtgärtner bringen in diesem Jahr 5.300 neue Pflanzen in die Erde. Gemüse und Blumen werden im Botanischen Garten auch kombiniert angepflanzt.

Gütersloh (WB). Löwenmäulchen, Sonnenhut, Dahlien und Dufttagetes neben Rot- und Grünkohl und Roter Bete: Die Stadtgärtner haben jetzt eine gemischte Bepflanzung in die Erde gebracht. In diesem Jahr gibt es in den Sommerblumenbeeten im Botanischen Garten eine Kombination aus Sommerblumen und Gemüsepflanzen.