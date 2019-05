Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Die 62-jährige Gütersloherin, deren Krebskrankheit unheilbar ist und die nicht mehr allzu lange leben wird, hat einen großen Wunsch: Sie will noch einmal das Meer sehen. Und das haben die Malteser möglich gemacht mit ihrer kürzlich gestarteten »Herzenswunsch-Krankenwagen«-Aktion. Das erste Ziel des roten Spezial-Transporters: Cuxhaven an der Nordsee.

Diese Aufgabe, in enger Abstimmung mit dem Hospiz Gütersloh, übernahmen mit Klaus-Dieter Buddenkotte (57) und Kerstin Wegner zwei ehrenamtliche, geschulte Helfer.

" „Es war sofort ein schönes Gefühl da. Und auch ein gutes, wenn man eine schwer kranke Frau glücklich machen kann.“ Kerstin Wegner "

Wer nun glaubt, dass die Fahrt mit einer Todgeweihten bedrückend sei, wird eines Besseren belehrt. »Im Gegenteil: Es war sofort ein schönes Gefühl da. Und auch ein gutes, wenn man eine schwer kranke Frau glücklich machen kann«, sagt Kerstin Wegner. Die ehemalige Krankenschwester und heutige Verwaltungsangestellte hat bereits Erfahrungen im Palliativbereich gesammelt und kann sich daher auf solche Situationen entsprechend einstellen.

»Die Reise war auch ein Geschenk für uns beide«, zeigen sich die Malteser-Helfer Klaus-Dieter Buddenkotte und Kerstin Wegner vom Nordsee-Trip stark beeindruckt. Foto: Uwe Caspar »Die Reise war auch ein Geschenk für uns beide«, zeigen sich die Malteser-Helfer Klaus-Dieter Buddenkotte und Kerstin Wegner vom Nordsee-Trip stark beeindruckt. Foto: Uwe Caspar

Das gilt ebenso für ihren Kollegen. »Ich bin seit 30 Jahren bei den Maltesern, gehe also fast täglich mit dem Tod um«, erzählt Klaus-Dieter Buddenkotte. Er habe diese Fahrt »jede Sekunde genossen«. Das lag auch daran, dass die 62-Jährige, die sich ihrem bitteren Schicksal tapfer stellt, und ihre begleitenden Familienangehörigen sich beim Nordsee-Trip locker und unbeschwert gaben.

Die Frau gönnte sich gar einen Weißwein und genehmigte sich bei einem Raststätten-Zwischenstopp auf der Rückfahrt ein Bierchen. »Wir haben es gemeinsam geschafft, bei allen Beteiligten Fröhlichkeit hervorzurufen. Es war ein nahezu unbeschwerter Tag und für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben«, gab es für Buddenkotte und seine Kollegin keinerlei Distanz zu der Familie. Es wurden auch keine »Mitleidsgespräche« geführt.

Reisen innerhalb Deutschlands

Ohne Spenden und ehrenamtliche Unterstützer könnten die Malteser keinen Herzenswunsch eines unheilbar kranken Menschen erfüllen. Doch nicht jede Bitte kann realisiert werden. »Wir haben da Kriterien. Es kommen bei der Wahl nur Menschen infrage, deren Lebensdauer absehbar ist«, erläutert der Malteser-Stadtbeauftragte Thorsten Heß (46). Die letzte Reise beschränkt sich auf Orte in Deutschland. Heß erklärt dazu: »Wegen der Formalien, die im Ausland oft anders sind und kompliziert sein können.«

Es gibt aber Ausnahmen: Der Malteser-Dienst in Dortmund brachte einen sterbenskranken jungen Mann zu einem Ferienhaus in Holland, wo er es mit seinen Freunden wie früher noch einmal so richtig krachen ließ. Ein paar Tage später starb er. Auch einem 17-Jährigen konnte dessen letzter Wunsch erfüllt werden – ein Flug mit dem Hubschrauber. Eine Woche darauf war er tot.

Die von den Maltesern an die Nordsee chauffierte Gütersloherin lebt noch. »Die Reise war auch ein Geschenk für uns«, sagt Klaus-Dieter Buddenkotte. Er hatte bewusst einen ebbelosen Tag gewählt, damit die Frau mehr vom Meer sieht. Und kaum eingetroffen, riss der Himmel auf: Die Sonne gewährte ihr einen wundervollen Blick auf die glitzernde See.