Auf dem Turnierplatz geht es hoch her: Die Schlacht der Heerlager begeistert die großen und kleinen Ritter-Fans gleichermaßen. Manche Rüstungen sind bis zu 60 Kilo schwer. Dabei geraten so manche Ritter ganz schön aus der Puste. Die Veranstaltung ist topp durchorganisiert. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Mit so einem Besucherandrang gleich am ersten Tag hat wohl niemand gerechnet. Mehrere Tausend Menschen haben am Donnerstag das Mittelalterfest »Anno 1280« auf dem Rittergut Kruse in Gütersloh-Isselhorst gestürmt.