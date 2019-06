Gütersloh/Düren (WB). Kein guter Start in den Tag: Zwei Gütersloher sind beim Bäcker von einer Gruppe von Männern attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Düren am Nordrand der Eifel. Die örtliche Polizei traf gegen 6.10 Uhr am völlig verwüsteten Tatort ein: zerbrochene Gläser und Geschirr auf dem Fußboden, verschütteter Kaffee und umgekipptes Mobiliar.