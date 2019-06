Von Hendrik Fahrenwald

»Den Ärzten wird vorgeworfen, die Krankheit nicht früh genug erkannt zu haben«, sagt Guiskard Eisenberg, Sprecher des Landgerichts Bielefeld. Dort wurde der Fall am Dienstag verhandelt. Die Kläger: Der ehemalige Lebensgefährte der Frau und ihre ehemalige Krankenkasse. Während der Mann in ihrem Namen 100.000 Euro Schmerzensgeld fordert plus eine weitere Summe für den entstandenen materiellen Schaden, will die Krankenkasse ebenfalls 100.000 Euro. Schließlich hätte die Frau eine kostengünstigere Behandlung bekommen können, wenn die Krankheit früher entdeckt worden wäre, erklärt Eisenberg das Argument der Krankenkasse.

Nach den Besuchen bei ihrem Gynäkologen stellte sie sich bereits im August und November 2007 im Klinikum Gütersloh vor. Im März 2008 besuchte sie auch das Klinikum Lippstadt. Doch keiner der Ärzte erkannte ihre Krankheit. Womit müssen der Gynäkologe und die Krankenhäuser nun rechnen? »Es könnte sein, dass sie haften«, sagt Eisenberg. Klar ist, ein Vergleich soll her. Wie dieser Vergleich aussehen könnte, ist allerdings noch nicht bekannt.