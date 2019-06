Beim Service und bei den Gebühren für die Müllabfuhr gibt es in deutschen Städten weiterhin große Unterschiede. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Dabei wurde ein Mittelwert zwischen wöchentlicher und zweiwöchentlicher Abholung sowie Teil- und Vollservice zugrunde gelegt, bei dem die Tonne noch nicht einmal an die Straße gestellt werden muss.

Preis-Leistung: Bielefeld arbeitet sich auf Rang 19 vor

Während die Familie in Bielefeld im Jahr 217,86 Euro für die Abholung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altpapier bezahlt, sind es in Gütersloh mit 332,93 gut 115 Euro mehr. Paderborn liegt mit 266,99 Euro dazwischen.

Zusätzlich fasst die Studie Gebühren und Service in einem Index zusammen. Danach ist das Preis-Leistungs-Verhältnis deutschlandweit in Flensburg am besten, gefolgt von Nürnberg, Magdeburg, Mainz und Chemnitz. Bielefeld hat sich seit der letzten Studie 2016 von Platz 24 auf 19 vorgearbeitet. Paderborn fiel dagegen von 22 auf 42 ab. Münster belegt den 67. (2016: 70.) Osnabrück wie 2016 den 76. und Gütersloh den 77. (74.) Platz. Die letzten fünf Plätze unter den 100 größten deutschen Städten belegen Lünen, Karlsruhe, Bergisch Gladbach, Moers und – wie schon vor drei Jahren – Leverkusen.

15 Liter Rest- und 5 Liter Biomüll wöchentlich pro Person

Gerechnet wurde mit wöchentlich pro Person 15 Liter Rest- und 5 Liter Biomüll sowie pro Haushalt jährlich zwei Kubikmeter Sperrmüll. Nicht berücksichtigt wurden Wertstoffe und Sondermüll. Bei separater Altpapierabholung gab es Pluspunkte.