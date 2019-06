Organisatoren und Sponsoren wie Lena Descher, Markus Korfmacher, Fiona Cordes, Franz-Josef Füchtenschnieder, Jacqueline Much, Ole Ternes, Petra Heitmann, Christ Güthues, Dirk Langert, Ulrich Bongaertz und Jürgen Behnke (von links) haben am Freitag in Mohns Park das Programm zum 41. »Gütersloher Sommer« präsentiert. Auch die Homepage des Verkehrsvereins ist neu. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Im 41. Jahr startet in knapp vier Wochen der »Gütersloher Sommer«. Die Organisatoren und Sponsoren um Kathrin Groth (53) haben am Freitag das Programm der kostenlosen Freiluft-Kulturreihe des Verkehrsvereins Gütersloh vorgestellt.

Nach so vielen Jahren steht unzweifelhaft fest: Der »Sommer« hat seine eingefleischte Fangemeinde, die regelmäßig in Scharen zu den Auftritten in Mohns Park, ins Parkbad und zur Dalke-Insel im Stadtpark strömt. Wer damals schon als Kind die unvergleichlich ungezwungene Atmosphäre erlebte, bleibt oftmals auch als Erwachsener dem »Sommer« treu.

Mohns Park wird zur Konzert-Arena

Den Auftakt macht am Sonntag, 14. Juli, um 16.30 Uhr das Avenwedder GTown-Rock-Orchester mit einem Mix aus Rock, Pop, Raggae und Schlager. Im Hintergrund wirkt dazu in Bigband-Manier ein Bläsersatz. »Auch die darauffolgenden Wochenenden sind gefüllt mit Musikern verschiedener Stilrichtungen«, berichtet Kathrin Groth als Geschäftsführerin des gastgebenden Verkehrsvereins.

»All kind of Blues Music« ist das Motto der Gruppe Blue Terrace, die am 21. Juli auf der Freilichtbühne in Mohns Park zu erleben ist. Richie Arndt und Band haben ihr Kommen am Sonntag eine Woche später zugesagt, sie wollen ihr neues Album »Back to Bad« den Güterslohern präsentieren. Bevor die Kaiserbeats aus Osnabrück am 4. August mit ihren Stücken der 1950er und 1960er Jahre die Bühne zum Beben und das Publikum zum Tanzen bringen wollen, steht am Samstag, 3. August, in Kooperation mit der Gütersloh Marketing GmbH (gtm) das zehnte »Sommerkino« an: »Dieses bescheuerte Herz« – eine deutsche Komödie mit Elyas M’Barek in der der Hauptrolle wird um 21.15 Uhr zu sehen sein. Der Himmel über Mohns Park wird dabei zur Kinosaal-Decke.

Boogie-Woogie aus Paris

Gespannt ist Organisatorin Groth auf eine Premiere: Die Pariserin June Caraval wird beim »Sommer« als heißer Boogie-Woogie-Import gehandelt, der das Publikum am 11. August um 16.30 Uhr zum Tanzen verleiten soll.

Doch auch außerhalb von Mohns Park werden im Rahmen des »Sommers« Veranstaltungen angeboten: Im Stadtpark treffen sich an fünf Samstagen in Folge verschiedene Chöre. Auch zwei Führungen durch den Botanischen Garten gibt es. Im Parkbad will Pächter Franz-Josef Füchtenschnieder am Samstag, 20. Juli, um 17 Uhr die Band Elvis & the Hip­shooters begrüßen. Die Gruppe um den Paderborner Carsten Keber gibt es seit 15 Jahren. Das ganze Programm gibt es im Web. Die Homepage des Verkehrsvereins wurde kürzlich übrigens komplett überarbeitet.