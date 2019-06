Zelebrieren den Festgottesdienst in St. Friedrich am Vorabend des Pfingstfestes: Von links: Vikar Markus Henke, Pater Abraham Fischer OSB, Weihbischof Dominicus Meier OSB, Pfarrer Elmar Quante und Pater George Dasan OCD. Foto: Jan Hermann Ruthmann

Von Jan Hermann Ruthmann

Die ersten Pläne für die Renovierung von St. Friedrich entstanden im Mai 2017. Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass die Gemeinde am Pfingstfest 2018 ausziehen solle und man zu Weihnachten bereits in der renovierten Kirche wieder Gottesdienst feiern könnte. Nach etlichen Verzögerungen fand der letzte Gottesdienst nun am 20. Januar 2019 statt. In der Zwischenzeit feierte man die Heilige Messe in der Evangelischen Johanneskirche.

Neues liturgisches Konzept

Pater Abraham Fischer hatte ein neues liturgisches Konzept entwickelt, wofür man sich letztendlich nach vielen Diskussionen entschieden hat. Der Altar ist näher zur Gemeinde gerückt, der vorherige Ambo wurde durch ein Modell aus Lavabasalt und Edelstahl ersetzt. Auf dem ehemaligen Zelebrationsaltar steht nun die Pieta, eine Marienfigur, im vorderen Teil der Kirche. Eine neue Lichtanlage, eine neue Heizung und eine neue Mikrofonanlage runden die umfangreiche Innenrenovierung ab. Auch die Neueinrichtung der Sakristei zählte dazu. Seit Mittwoch drehen sich auch die Zeiger der Turmuhr wieder, die eineinhalb Jahre still gestanden hatte.

" „In einem von ständigen Veränderungen geprägten Glaubensleben tut die Gewissheit gut, dass Gott immer an unserer Seite ist.“ Weihbischof Dominicus Meier "

Den festlichen Gottesdienst zelebrierten am Vorabend des Pfingstfestes Weihbischof Dominicus Meier, Pater Abraham Fischer OSB aus der Benediktinerabtei Königsmünster zu Meschede, Pfarrer Elmar Quante, Vikar Markus Henke und Pater George Dasan OCD. In seiner Predigt betonte der Weihbischof: »In einem von ständigen Veränderungen geprägten Glaubensleben tut die Gewissheit gut, dass Gott immer an unserer Seite ist.« Nach dem Credo, dem Glaubensbekenntnis, folgte der Weiheritus. Im Zentrum stand das Weihegebet des Bischofs, das er im Namen der ganzen Kirche an Gott richtete. Die Reliquien der Märtyrer Constantia und Iucundinus waren bereits im alten Altar vorhanden, sie wurden auch im neuen Altar eingesetzt. Eine besonders eindrucksvolle Szene war das Verbrennen von Weihrauch.

Blechbläserensemble sorgt für Musik

Bei der festlichen Messe sangen die Ökumenische Kantorei Friedrichsdorf unter der Leitung von Christoph Süßer und der Kammerchor St. Pankratius unter der Leitung von Dr. Martin Gregorius. Als Solistin wirkte Carine Tinney (Sopran). Ein Blechbläserensemble unter der Leitung von Jörg Niggenaber sorgte ebenfalls für Musik. Die Orgel spielten die beiden Chorleiter im Wechsel. Nach der Feier fand für geladene Gäste noch ein Empfang im Pfarrheim statt.