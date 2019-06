Mussten die Kommunen schon 2019 gut 20 Millionen Euro mehr zahlen, so geht Landrat Sven-Georg Adenauer diesmal von rund 11,5 Millionen Euro zusätzlich aus. Das ergibt sich aus den Eckdaten für den Kreishaushalt 2020, die in Kürze im Kreisausschuss sowie im Kreistag Thema sein werden.

Allein 6,9 Millionen Euro seien notwendig, so die Einschätzung der Kreisverwaltung, weil der Bund aller Wahrscheinlichkeit nach im kommenden Jahr keinerlei Geld mehr für Unterkünfte von Flüchtlingen bezahlen werde. Das Bundesfinanzministerium vertrete da eine »äußerst restriktive Position«. Zwar gibt es wohl derzeit noch Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern, große Hoffnungen auf eine Fortführung der Kostenübernahme gebe es aber nicht, heißt es beim Kreis. Die Folge: Das notwendige Geld müsste über die Kreisumlage refinanziert werden.

Und es gibt noch andere Bereiche, in denen mehr Geld aufgewandt werden muss. So schlägt bei den Personalkosten, die auch über die Kreisumlage finanziert werden, mit Blick auf die jüngsten Tariferhöhungen ein Plus von 1,5 Millionen Euro zu Buche. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sind 2,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr notwendig. Es wird auch wieder nötig sein, die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen. Hier sind 3,4 Millionen Euro vorgesehen, übrig bleiben dann noch am Jahresende 2020 exakt 4,2 Millionen Euro.