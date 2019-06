Von Henrik Martinschledde

Der »Dritte« war der neue König Burkhard Sagemüller. Gut eineinhalb Stunden hatten Wolfgang Franz und Bernhard Reker versucht, den Adler im Duell zu erlegen. Dann trat der 55-Jährige in den Wettstreit ein, gab im Wechsel mit den beiden noch drei Schuss ab und der letzte davon – es war der 269. – gab dem Adler um 14.12 Uhr den Rest.

»Die beiden schienen irgendwie nicht voranzukommen. Da hab’ ich mitgemacht«, sagte der Maschinenbauingenieur. Und wirklich: Bernhard Reker (»Das muss doch jetzt klappen!«) raufte sich zwischenzeitlich die Haare. Für ihn wäre es 30 Jahre nach seiner ersten Regentschaft die Kaiserwürde gewesen. Dabei hatte der Tag so gut für ihn begonnen. Am Morgen hatte ihm der stellvertretende Vorsitzende des Gütersloher Schützenkreises Winfried Goswin im Namen des Westfälischen Schützenbundes die hohe Auszeichnung »Westfalen-Stern an der Lippischen Rose« für sein ehrenamtliches Engagement verliehen.

Aber zurück zum Vogelschießen: Bevor Burkhard Sagemüller den Thron erklomm, wurde der Adler erstmal die Insignien los. Der Apfel ging an Hendrik Hamm (68. Schuss), das Zepter an Peter Conrad (92.) und die Krone an Sebastian Sagemüller (93.). Den linken Flügel schnappte sich wiederum Conrad (150.) und die rechte Schwinge Wolfgang Franz (163.).

Regieren wird Sagemüller die Hubertus-Schützen zusammen mit seiner Frau Marita (53), die im Vereinsvorstand als 2. Schriftführerin arbeitet. Das Paar aus Avenwedde hat einen erwachsenen Sohn und auch der trug sich in die Vereinsgeschichte ein. Beim Vogelschießen der Jungschützen sicherte sich Christian Sagemüller (18) mit der Krone eine der Insignien. Die Nase vorn hatte hier am Sonntag Marvin Kuttig. Der 21-jährige Klempner schoss nicht nur den Apfel aus den Fängen des Greifs, sondern machte die Sache mit dem 154. Schuss auch ganz perfekt. Er regiert zusammen mit der 18-jährigen Abiturientin Sarah Rodermund. Die dritte Insignie, das Zepter, ging an Jens Stickling.

Der neue Hofstaat

Zum Hofstaat von Burkhard und Martina Sagemüller gehören die Paare Marion und Roland Balslimke, Ulla und Klemens Pollmeier, Christiane und Jürgen Matern, Hildegard und Wolfgang Rettig, Nicola und Michael Stickling, Tanja und Udo Hagenlüke, Annegret und Rainer Peters, Reinhild und Bernd Kastrup, Sandra und Andrè Reckersdrees, Bärbel und Roland Niggeweg, Elke und Bernhard Reker sowie Beate und Frank Mertens. Die Adjutanten sind Christian Sagemüller und Sebastian Sagemüller.

Im Gefolge des Jugendkönigspaars Marvin Kuttig und Sarah Rodermund sind Alicia Wiemann und Alex Tom Wickern, Sina Nötzel und Manuel Stickling, Lena Peitz und Sebastian Kammertöns sowie Maray Füchtenhans und Moritz Hünnemann. Als Adjutanten fungieren hier Jonas Bertz und Christian Heublein.