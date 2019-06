Von Carsten Borgmeier

»Angesichts des im Namen des Islam verübten, unsäglichen Terrors fühlen wir uns als Muslime dazu verpflichtet, die Bevölkerung über unsere Heimatliebe und Loyalität gegenüber Deutschland aufzuklären«, sagte am Dienstag Imam Mohammad Luqman Shahid in einer Pressekonferenz zum Auftakt der Kampagne »Wir sind alle Deutschland«.

»Wir Muslime bereichern Deutschland«

Mit seinen Glaubensbrüdern Mohammad Zafal (41), Muneed Ahmad (15) und Talkah Ahmad (27) kündigte der 30 Jahre alte Imam aus Osnabrück im Hotel Holiday Inn Express an der Friedrich-Ebert-Straße in Gütersloh eine ganze Reihe von Aktionen in sämtlichen Kommunen des Kreises sowie im angrenzenden Bielefeld an. So sollen beispielsweise im öffentlichen Raum Info-Flyer zum Thema Islam und Koran verteilt und »Friedensbäume« gepflanzt werden, auch werde es Vortragsveranstaltungen geben, wie zum Beispiel am Donnerstag, 18. Juli: Um 18.30 Uhr spricht der Imam aus Osnabrück im Vereinszentrum der AMJ an der Feilenstraße 4 in Bielefeld zum Thema »Islam – eine Bedrohung oder Quelle des Friedens?« Shahid: »Durch unsere Kampagne, die bundesweit läuft, erhoffen wir uns, dass die Bürgerinnen und Bürger von der klaren Differenzierung zwischen Muslimen und fanatischen Extremisten erfahren und nicht aus Unkenntnis zu voreiligen Schuldzuweisungen und Vorurteilen neigen.« Dies werde sonst weiter zur Spaltung der Gesellschaft beitragen und »das spielt nur den Extremisten in die Hände.« Der Imam mahnt überdies zur Besonnenheit und spricht dabei auf die globale Lage an: Die Welt stehe näher an einem dritten Weltkrieg, als viele meinten. Seine Lösung lautet: »Jeder soll wieder seinen Gott erkennen«, sagt der 30-Jährige und weist damit auf viele Gemeinsamkeiten der großen Weltreligionen hin.

Friedliche Lehre des Korans vermitteln

Das Quartett der AMJ betonte, bei den angekündigten Aktionen die »friedliche Lehre des Korans« vermitteln zu wollen, in dem es hauptsächlich um »endlose Barmherzigkeit, absolute Gerechtigkeit, und Gleichberechtigung von Mann und Frau« gehe, so Shahid. »Wir Muslime gehören zu Deutschland, wir bereichern Deutschland kulturell und zahlen unsere Steuern«, meinte der Imam, dessen Gemeinde weltweit etwa zehn Millionen, bundesweit gut 45.000 Mitglieder zähle.

Gegründet worden sei die AMJ 1889 im britisch besetzten Pakistan. Wegen ihrer »zeitgemäßen, toleranten« Interpretation des Korans sei die Gemeinde oftmals von fanatischen Muslimen verfolgt worden. Das AMJ-Oberhaupt lebe deshalb im Exil in London.

In Osnabrück bestehe die AMJ aus etwa 300 Mitgliedern, in Herford gebe es 200 Gläubige, im Kreisgebiet Gütersloh etwa 30.