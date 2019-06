Von Stephan Rechlin

Christiane Ziegele (BfGT) nahm sich die von Sozialdezernent Henning Matthes ins Spiel gebrachte Argumentation vor, wonach die finanzielle Unterstützung der Suppenküche nur das falsch laufende Sozialhilfesystem zementiere: »Dann würden ja die 280 Euro, die demnächst an freiwillige Feuerwehrleute gezahlt werden sollen, einen falsch laufenden Brandschutz zementieren, der offenbar nicht ausreichend fest angestellte Feuerwehrkräfte vorhält.« Diese akademische »Soziologen-Logik« lehne die BfGT ab. Dennoch stimme sie dem Vorschlag des Sozialdezernenten zu, weil das bisherige, auf den Einsatz zweier Vorstandsmitglieder zugeschnittene Konzept der Suppenküche nicht mehr zu halten sei. In jedem neuen Konzept aber müssten Niederschwelligkeit und die persönliche Dauerpräsenz eines festen Ansprechpartners vor Ort erhalten bleiben.

Einbindung in Wohlfahrtsverband

Ingrid Hollenhorst (CDU) zeigte sich insbesondere von der herzlichen, empathischen Arbeit in der Kindersuppenküche angetan und regte an, ob die an Schulen und in Kita gewährten Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nicht auch hier angerechnet werden können: »Die Atmosphäre am Mittagstisch hier ist ganz anders als in einer Schul-Mensa.« Ferner empfahl Hollenhorst die Prüfung, ob die auf 40 bis 50 Wochenstunde angeschwollene, ehrenamtliche Arbeit in der Suppenküche nicht in den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband eingebunden werden kann.

Christa Kockentiedt (SPD) stellte fest, dass die Schwachstellen von Hartz IV, Grundsicherung und Erwerbsminderungsrenten nicht im Sozialausschuss zu lösen seien. Die Suppenküche zeige, wie stark das Leben Gütersloh auf der Arbeit von Ehrenamtlichen beruhe. Ausschussvorsitzender Volker Richter (SPD) verwahrte sich gegen den Vorwurf, die Stadt schaffe mit ihrer Hilfe für die Suppenküche einen Präzedenzfall: »Dann wäre ja der Bau jedes Vereinsheimes, jeder Sporthalle oder Sportplatzes ein Präzedenzfall.«

Gitta Trost (Grüne) hofft, dass Ehrenamtskoordinatorin Elke Pauly-Teismann viele Unterstützungsmöglichkeiten in der Suppenküche aufspürt. Markus Kottmann (CDU) dankte den vielen Sponsoren der Suppenküche.