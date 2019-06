Ganz schön experimentell ist Barbara Remmert . Ihre Bilder sehen nicht nur faszinierend aus, sie sind auch ungewöhnlich hergestellt. Die Gütersloherin kreiert einige ihrer Arbeiten im Badezimmer. Genauer gesagt in der Badewanne. Dort legt sie bemaltes Architektenpapier ins Wasser. Daraufhin lösen sich die Farben vom Untergrund. Das Verfahren hat Remmert »Ridage« genannt. Was dabei herauskommt, ist in der ersten Etage des Veerhoffhauses zu sehen. Zuvor geht man im Eingangsbereich an ihren Bildfahnen vorbei. Mit der Technik »Frottage« hat sie auch den Ausstellungsboden abgepaust.

Neben ihren Werken sind im Erdgeschoss Landschaftsbilder von Gabriela Brass zu sehen. Ihr Mittel: Fotografien auf Folie hängen teilweise über ihren Leinwand-Bildern. Darauf zu sehen sind unter anderem die Auswirkungen der Gesellschaft auf die Umwelt. Ein kahler gemalter Wald bekommt dadurch einen grünen Baumstumpf per Foto aufgelegt.

Mit Fotografien arbeitet auch Gerd Burger . Der Gütersloher stellt zum ersten Mal im Veerhoffhaus aus. Eines seiner Bilder sei mal unter den ersten Zehn bei einem Wettbewerb der World Photography Organisation gelandet. Darauf zu sehen ist ein umjubelter Atommülltransport. Gerne montiert er auch mal eine Ruine in ein sonst harmonisches Bild.

Um Farben, Flächen und Formen geht es bei Melanie Körkemeier . Ihre Farbfeldmalereien entstehen sehr intuitiv. Sie legt Farbflächen aufeinander. Die Flächen sollen ein Spannungsfeld erzeugen. Die Gefahr: »Manchmal zerstört eine Fläche ein ganzes Bild«, sagt Körkemeier. Dann fängt sie neu an.

Die Werke von Barbara Kahl-Zimmermann verselbstständigen sich. Die Versmolderin steht für Strukturen. In ihren Bildern entstehen bis zu 200 kleine Wesen. Ihre Linien zieht sie mal geplant, mal zufällig. Farbe verleiht den Strukturen abschließend wieder eine neue Bedeutung.