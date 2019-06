Die B64 als Verbindung nach Münster soll entlastet werden. Eine Umgehungsstraße soll den Durchgangsverkehr von bisher 13.000 Fahrzeugen in der Stunde auf 7700 (Herzebrock) und 4300 (Clarholz) reduzieren. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der Neubau der Bundesstraße 64 in Herzebrock-Clarholz ist ein »massiver Eingriff in die Natur«, egal welche Änderungen noch an dem 2011 festgelegten Linienverlauf vorgenommen werden sollten. Wilhelm Gröver, Leiter des Kreisumweltamtes, begründet diese Einschätzung im Landschaftsbeirat vor allem mit zwei Hinweisen zum geplanten Streckenverlauf.