Sie bewaffnen sich mit Zange, Müllsack und Handschuhen (von links): Carolin (13), Finja (12), Matilda (13) und Clara (12) sammeln am Dalkeweg Müll. Sie packen im Rahmen der »Fridays for Future«-Aktion mit an. Foto: Elke Westerwalbesloh

Von Elke Westerwalbesloh

Gütersloh (WB). Schüler haben sich zum Müllsammeln am Kreishaus getroffen – weitere an der Autobahnraststätte Gütersloh Nord. Es ist eine Aktion für den Klimaschutz. Und das an einem Samstag. Heißt es nicht »Fridays for Future« – Freitage für die Zukunft?

»Ja logisch«, antwortet Viren Lykopoulos etwas unwirsch auf die, doch zugegeben etwas blöde Frage der Journalisten. »Es kommt ja auf die Sache an und nicht auf den Wochentag«, ergänzt der Zwölfjährige, der das Städtische Gymnasium in Gütersloh besucht. Lykopoulus gehört mit Henry Babenhauserheide und Greta Giesen zum Organisationsteam dieser Aktion im Rahmen der bundesweiten Klimaschutzbewegung »Fridays for Future«. Da die Politik keine Lösungen zur Müllbekämpfung parat hat, packen die jungen Leute eben selber an – und das an einem Samstag.

" „Wenn wir Schule schwänzen, dann schaut jeder erstmal hin.“ Henry Babenhauserheide "

Natürlich bekommen die engagierten Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit für ihre Proteste und Aktionen, wenn sie diese an einem Freitag stattfinden lassen. »Wenn wir Schule schwänzen, dann schaut jeder erstmal hin«, weiß der junge Mann.

Er hat mit Henry Babenhauserheide und Greta Giesen die jüngeren Aktivisten zum Müllsammeln aufgerufen. Wo der Weg vom Kreishaus aus langgeht? »Da frage ich mal Google«, antwortet Henry (14) salopp. Greta weiß da schon besser Bescheid: »Wir laufen ein Stück die Herzebrocker Straße entlang und biegen dann den Dalkeweg ab«, erklärt sie, dass sie noch nicht abschätzen kann, wie viele Meter Wegstrecke sie schaffen werden. »Wenn viel Müll liegt, dann wird der Weg kurz«, hofft sie aber, dass die Gütersloher umweltbewusst sind.

An drei Sammelstellen wird der Müll in Säcken gelagert

Doch auch Klimaschutz hat ein Zeitlimit: »In zwei Stunden müssen wir wieder am Ausgangspunkt sein«, weiß die 17-Jährige. An drei Sammelstellen wird der Müll dann in Säcken gelagert.

Insgesamt fünf prall gefüllte Beutel haben die 25 Kinder, die am Kreishaus losmarschiert sind, für die Abfuhr von der Stadt hinterlassen. »Es lag sehr viel Plastikmüll herum«, fasst die angehende Abiturientin vom Stiftischen Gymnasium zusammen. Auch Fahrradteile haben die Kinder gefunden. Die konnte der Jüngste der Aktion, Ferdinand Giesen mit seiner Greifzange natürlich nicht heben. Der Siebenjährige ist sicherlich seiner Schwester Greta zuliebe mit zum Müllsammeln gekommen. Ganz gleich, was er für Beweggründe hatte – er stapfte zwei Stunden durch die Rabatten und suchte den Müll anderer Leute zusammen.

Zangen, Müllsäcke und Handschuhe haben die Erwachsenen organisiert

Die Utensilien für diese erste Aktion der »Fridays for Future«-Bewegung – Zangen, Müllsäcke und Handschuhe – haben die Erwachsenen organisiert. Denn es gibt parallel zum Schülerengagement die »Parents for Future« in Gütersloh. »Wir unterstützen unsere Kinder, weil wir genau für das einstehen, für das sie protestieren«, erklärt Tanja Opfer. An der Gütersloher Autobahnraststätte haben sich die älteren Aktivisten getroffen. Leider kamen nur vier Jugendliche zusammen, die vor Ort Müll einsammeln wollten.