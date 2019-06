Von Eva Ludwig

Nachdem Macbeth Baron wird, hat Lady Macbeth das Verlangen Königin zu werden. Um dies zu erreichen, würde sie zu allen Mitteln greifen und entschließt sich, Macbeth aufzufordern, den noch bisher herrschenden König zu ermorden. Sie versucht das Böse in ihm zu wecken, doch er ist verunsichert.

Ihm genüge seine bisherige Macht. Nachdem Lady Macbeth ihn einschüchtert und als »Memme« bezeichnet , lässt er nach und bringt den König, während er schläft, mit einem Dolch um. Um die Schuld von sich zu weisen, legt er die Mordwaffen den Wächtern in die Hände. Doch der Mord lässt ihm keine Ruhe. Er sieht Hexen und Geister und sein schlechtes Gewissen prägt ihn.

Das Stück ist auch in der mordernen Fassung eine Herausforderung

Doch wenigstens Lady Macbeth hat ihr Ziel erreicht, in dem Macbeth, gespielt von Leon Llukaj, zum König gekrönt wird. Doch alles kehrt sich ins Schlechte, da sich viele Morde unter Aufforderung des neuen Königs, ereignen. Am Ende stellte sich heraus, dass die eigentliche Mörderin die Tochter des ehemaligen Königs Lady Evelyn war, die jedoch nach England flüchtete.

Das Stück ist auch in moderner, jugendlicher Textfassung von Stefan Otto eine Herausforderung »Fair is foul and foul is fair hover through the fog and filthy air« (übers.: Schön ist wüst und wüst ist schön, wirbelt durch Nebel und Wolkenhöhn). Die Hexen leiteten das Stück mit diesem Zitat ein. Denn die Dinge sind nicht, was sie scheinen. Stefan Otto hat daraus diesen Satz geformt: »Trau nicht dem Nebel, nicht Wallungen von Blut«.

Sofort steht das Thema im Saal, das heute im Zeitalter von sozialen Netzwerken aktueller denn je ist: Wer sind die modernen Hexen und Einflüsterer? Sind sie Schuld, an den Morden, die sich im Verlauf des Stückes ereignen, weil sie mit Sprache verführen?

Der jüngste Darsteller ist gerade einmal 14 Jahre alt

Seit Herbst letzten Jahres studierten die 14- bis 18-Jährigen des Spielclubs das Stück ein. Ein bis drei Jahre sind die Jugendlichen bereits dabei, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Nächsten Herbst, soll dann das nächste Stück folgen. Die Leiterin des Spielclubs, Christine Ruis, schlug den Jugendlichen mehrere Stücke vor. Entschieden haben sie sich dann für Shakespeare. »Zur Auswahl stand auch ein moderneres Stück, doch das Alte hat sie gereizt«, sagt Ruis.

Paula König, die Lady Evelin spielte, war aufgrund ihres großen Redeanteils sehr nervös. Davon konnten die Zuschauer jedoch nichts sehen. »Die Aufregung ging irgendwann auch weg«, berichtete sie stolz.