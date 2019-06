Von Stephan Rechlin

Teil eins ist jetzt auch schon wieder sechs (!) Jahre her. 2013 wurde der Eingang der Stadthalle in Richtung Theater verlegt, die Böden und Decken in »Ebene 0« erneuert. Es folgten die Konferenzräume, der Parkettboden im großen Saal und der Brandschutz in den Jahren 2014/2015. Nicht vorhergesehen war die ebenfalls nötige Brandschutzerneuerung im kleinen Saal.

Punktlandung bleibt möglich

Bis jetzt hat die 2012 beschlossene »Revitalisierung« der Stadthalle Gütersloh gut sechs Millionen Euro gekostet. Kommen die 6,6 Millionen Euro der jetzt anstehenden Fassadenerneuerung hinzu, landen die Kulturräume bei 12,6 Millionen Euro, falls die Handwerksfirmen mitspielen. Das wären 1,6 Millionen Euro mehr als Kulturdezernent Andreas Kimpel 2012 gefordert hatte und sogar 3,6 Millionen Euro mehr als ihm Rat und Ausschuss erlaubt hatten. Zieht man den mühsam erstrittenen Landeszuschuss von 3,7 Millionen Euro ab, landet man bei 8,9 Millionen Euro und damit 100.000 Euro unter dem genehmigten Gesamtbudget. Punktlandung sozusagen. Zur Einweihung der neuen Fassade und zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Theaters Gütersloh wird im Sommer 2020 bestimmt die zweite der beiden möglichen Ziffern genommen, die dann auch ja auch viel besser zur heiteren Feierstunde passt.

Die sowohl energetisch als auch vom Baumaterial er dringend erforderliche Fassadenerneuerung wird den Stadthallen-Umsatz schmälern. Der kleine Saal wird von Juli bis Februar 2020 nicht zu vermieten sein, für eine gewisse Zeit fällt auch der große Konferenzsaal elf für das Mietgeschäft aus. Tagsüber wird Lärm nicht zu vermeiden zu sein – die überwiegend von auswärtigen Firmen gestellten Handwerker werden täglich bis 19 Uhr arbeiten.

Zwei Unterbrechungen

Für zwei Großveranstaltungen, den Gesangswettbewerb »Neue Stimmen« und den Zahnärztekongress, werden die Bauarbeiten kurz unterbrochen. Sie beginnen zunächst mit Abbrucharbeiten im ersten von rund elf Abschnitten. Es wird in einem rollierenden System gearbeitet. Die Sanierung startet rund um das Restaurant »Fritz« und läuft im Uhrzeigersinn um das Haus. So kann der Betrieb während der Baumaßnahmen in der Stadthalle größtenteils weiterlaufen – der große Saal etwa bleibt dauerhaft nutzbar. Ralph Fritzsche, kaufmännischer Betriebsleiter der Kulturräume: »Ich freue mich, dass wir die Chance ergreifen, die Stadthalle mit der Sanierung der Außenfassade endgültig fit für die Zukunft zu machen.«