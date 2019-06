Von Stefanie Hennigs

Damit es in der Führerscheinstelle nicht zum großen Umtauschstau kommt, soll sie personell aufgestockt werden.

Die Abteilung Straßenverkehr rechnet allein in diesem Jahr mit einer Verdoppelung der Umtausch-Vorgänge. Waren es 2017 noch 1600 umgetauschte Führerscheine, stieg die Zahl 2018 auf 1800. In diesem Jahr könnten es etwa 3400 werden. Und ab 2020 geht es richtig los: Prognostiziert sind 5000 Fälle.

Für diesen enormen Anstieg gibt es zwei Gründe: Zum einen läuft eine Umtauschfrist für Berufskraftfahrer ab, die alle fünf Jahre ihre Qualifikation für ihren Job nachweisen müssen. Diese Frist endet 2019, das nächste Mal 2024. Weil viele diesen Behördengang auf den letzten Drücker erledigen, rechnen die Führerschein-Fachleute in diesem Jahr mit einem Anstieg.

Neue Führerscheine sind 15 Jahre gültig

Zum anderen kommt nach einer EU-Richtlinie die Umtauschpflicht für alle Führerscheine. Betroffen sind Fahrerlaubnisse, die vor 2013 ausgestellt worden sind – zeitlich gestaffelt nach Geburtsjahr und Ausstellungsdatum. »So müssten auf Basis der Geburtsjahrgänge und der Prüfungstermine bis Anfang 2022 allein rechnerisch noch rund 18.000 Personen ihre Führerscheine wegen der ablaufenden Fristen umtauschen«, rechnet die Kreisverwaltung hoch. Bis 2033 könnten bis zu 250.000 Fälle hinzukommen. Und mit dem einmaligen Umtausch ist es auch nicht getan: Die neuen Führerscheine sind nicht mehr unbefristet, sondern 15 Jahre gültig.

Aus Sicht der Kreisverwaltung besteht akuter Bedarf, noch im laufenden Jahr eine zusätzliche Stelle in der Führerscheinstelle zu schaffen. Die zusätzlichen Kosten (54.000 Euro im Jahr) sind jedoch gedeckt: Ab 2020 rechnet die Behörde mit Mehreinnahmen in Höhe von 90.000 Euro. Das Thema steht für die Politiker in der Sitzung des Kreisausschusses am 24. Juni auf der Tagesordnung.