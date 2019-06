Das neue Königspaar von Tell Nordhorn: Prinz Peter Smuda und Königin Simone Sedic. Foto: Jan Hermann Ruthmann

Gütersloh (jhr). Ein spannendes Vogelschießen haben die Besucher des Schützenfestes von Tell Nordhorn am Sonntagnachmittag erlebt. Die Königswürde sicherte sich in diesem Jahr Simone Sedic. Sie holte mit dem 181. Schuss den Adler aus dem Kugelfang und regiert nun die Tell-Schützen gemeinsam mit Prinzgemahl Peter Smuda.