Der Kreis Gütersloh ist mit weiteren sechs Kreisen und der Stadt Bielefeld an der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH beteiligt. Foto: Jörn Hannemann

Von Stephan Rechlin

Diese Begriffe tauchen in der erstmals öffentlichen Vorlage des Kreises Gütersloh zum Umgang mit dem höheren Defizit des Flughafens auf. Der Kreis ist seit 2016 Mitgesellschafter der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH und schießt seitdem jedes Jahr 200.000 Euro hinzu, um ein auf 2,5 Millionen Euro gedeckeltes Jahresdefizit gemeinsam mit sechs weiteren Kreisen und der Stadt Bielefeld zu finanzieren.

Dabei soll es bleiben. Weil die Flughafen GmbH jedoch ein höheres Defizit erwirtschaftet als ihr der Deckel erlaubt, soll ein zweiter Gesellschafter-Vertrag her. In dem wird der Defizit-Deckel abermals auf 2,5 Millionen Euro beziffert und der Mitfinanzierungs-Anteil des Kreises erneut auf 200.000 Euro festgelegt. Diesmal aber wird der Vertrag auf vier Jahre begrenzt. Damit die Europäische Union der wachsenden Subventionierung eines privaten Flughafens mit Steuergeldern zustimmt, wird der Flugbetrieb künftig in beiden Verträgen als »hoheitliche Aufgabe« bezeichnet.

Flughafen braucht noch Investitionen

Allerdings bleibt es nicht bei der auf 400.000 Euro wachsenden Defizit-Abdeckung. Der Heimathafen braucht auch noch 17,1 Millionen Euro Investitionsmittel. Neun Millionen Euro davon haben die Gesellschafter bereits bewilligt, für weitere 6,1 Millionen Euro »liegen Beschlüsse vor«. Noch offen seien 2,9 Millionen Euro. Wie hoch der jährlich vom Kreis zu zahlende Betrag ausfällt, der sich aus den schon vorhandenen Zusagen, aus Beschlüssen und noch offenen Positionen ergibt, geht aus der Vorlage nicht hervor.

Der schon 2016 geäußerten Sorge vor einem »Fass ohne Boden« begegnet Landrat Sven-Georg Adenauer mit drei Hoffnungsschimmern. Die Aufnahme ins Abrechnungsregime der Deutschen Flugversicherung, die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zu den Luftsicherheitskosten und die Standort-Sicherung in der Luftverkehrskonzeption 2030 würden den Heimathafen kräftig entlasten.