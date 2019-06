Gütersloh (WB). Ein per Los zusammengestellter bundesweiter Bürgerrat aus 160 Menschen soll Lösungen für eine Demokratiekrise in Deutschland erarbeiten. Eine Regionalkonferenz soll in Gütersloh stattfinden.

Und nun steht auch der Termin fest: Am Freitag, 21. Juni, von 17 bis 20 Uhr in der Stadtgalle Gütersloh. Zu Gast ist dann auch Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Das Gremium wird an zwei Tagen im September in Leipzig tagen und am 15. November seine Vorschläge zur Verbesserung demokratischer Abläufe und Prozesse an Bundestagpräsident Wolfgang Schäuble (CDU) übergeben.

Vorgeschaltet sind sechs Regionalkonferenzen am 13. Juni, in denen erste Themen festgelegt werden sollen. Sie finden in Erfurt, Schwerin, Koblenz, Gütersloh, Mannheim und München statt.