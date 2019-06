Von Elke Westerwalbesloh

Das vierköpfige Team des Fachbereichs Grünflächen hatte zuvor andere Aufgaben. »Ich habe mich an verschiedenen Stellen in Gütersloh um den Rasen gekümmert«, berichtet Ralf Wehmeier, dass er dort nun abgezogen wurde. Seinen Job machen nun die anderen für vier Wochen mit, denn er wird sich mit Alexander Heinz, Michael Max und Teamchef Daniel Kampmann um die toten Bäume kümmern.

Rund 200 Bäume müssen in der nächsten Zeit gefällt werden

Rund 200 Bäume müssen in der nächsten Zeit gefällt werden. »Nur runter schneiden reicht bei einigen nicht aus. Der Stamm verbrennt dann in der Sonne«, erklärt Kampmann fachmännisch, dass sich dann eine Wildnis in Gütersloh auftun würde, die keiner haben möchte. Die vielen Tothölzer sind die Folgen des letzten Sommers. Ulrich Wittenbrink (Fachbereich Grünflächen) weiß, dass die extreme Dürre des letzten Jahres und vor allem die Dauer der Trockenheit und der Grundwasserstand die Bäume das Leben gekostet hat. »Jetzt sind die Blattaustriebe abgeschlossen und man sieht das Elend«, sagt Wittenbrink, dass viele Pflanzen fast ganz abgestorben sind.

Auf 20 Meter Höhe wird mit Stangensäge oder Motorsäge gearbeitet

Etwa 10.000 Bäume werden »nur« zurückgeschnitten. »Da kommen einige Äste ab«, weiß Kampmann. Mit einem geliehenen Hubsteiger gehen die Jungs auf 20 Meter hoch und sägen mit Stangensäge oder Motorsäge die Äste ab. Den Anfang haben sie nun rund um das Heidewaldstadion gemacht. »Hier muss leider eine 70 Jahre alte Akazie gefällt werden«, hat Kampmann sie genaustens untersucht. Die Baumbegutachtungen nimmt die Stadt Gütersloh sich das ganze Jahr über vor. »Es gibt ein Baumkataster – da steht alles drin«, berichtet Kampmann, dass er sich jeden morgen mit Blick auf das Register eine Fläche in Gütersloh aussuchen kann, die er dann mit der Truppe anfährt.

" „Wir sind mit den Arbeiten wirklich am absoluten Limit.“ Ulrich Wittenbrink "

»Wir sind mit den Arbeiten wirklich am absoluten Limit«, erklärt Wittenbrink noch einmal die Gründung der Gruppe für vier Wochen. Um der Verkehrssicherungspflicht, die die Stadt hat, weiter nachzukommen, müssen sie sich jetzt ran halten. Normalerweise haben sich die Mitarbeiter des Grünflächenamtes im Herbst um die Entwicklung der neuen Bäume gekümmert. »Das wird in diesem Jahr definitiv nichts«, versichert Wittenbrink. Der Städtische Baumbestand beläuft sich auf rund 70.000 Pflanzen. Die, die nun abgeholzt werden, werden zu Brennholz. Die abgesägten Äste werden in der städtischen Häckslerei zu Hackschnitzel verarbeitet. »Das verkauft sich richtig gut«, ergänzt Wittenbrink und versucht noch das Positive in der Abholzaktion zu sehen.