Tanz-Acts, Musik und Sport: Das Jugendkulturfestival im Jugendtreff Bauteil 5 in der Bogenstraße bietet am kommenden Samstag, 22. Juni, ein vielversprechendes Programm.

Gütersloh (WB). »Zeig, was in dir steckt!« So lautet das Motto des elften Jugendkulturfestivals, das am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr im Jugendtreff Bauteil 5 in der Bogenstraße 1 die junge Musik- und Kulturszene auf die Bühne bringt. Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt und der Umgebung werden ihr Können und ihre Talente präsentieren. Der Eintritt ist frei.

Um 14 Uhr startet das Festival mit 18 Acts auf der Tanzbühne und mit Gesang, Comedy und Gitarrenspiel auf der offenen Bühne. Auch sportlich zeigen Jugendliche beim Skaten, Streetball-Turnier oder Kampfsport, was alles möglich ist. Jeder kann auch mitmachen, wenn die Sprayer in die Welt der Graffiti eintauchen. »Wir möchten jedes Jahr aufs Neue eine Begegnung in Gütersloh schaffen, bei der junge Menschen ihre Jugendkultur präsentieren können, ohne dabei zu konkurrieren«, so Sara Aydin vom Bauteil 5.

Alles in allem ein bunt gemischtes Festival

Alles in allem also ein bunt gemischtes Festival, bei dem Nachwuchskünstler ihre Talente zum Besten geben können. Ziel der Veranstalter ist es, die jugendkulturelle Vielfalt in Gütersloh zu präsentieren und Vorurteile gegenüber fremden Szenen abzubauen. Die Idee des Jugendkulturfestivals wurde vom Jugendparlament entwickelt. Ausrichter sind neben dem Jupa, die mobile Jugendarbeit der Stadt Gütersloh, die Weberei, das städtische Jugendzentrum Bauteil 5, das Bürgerzentrum Lukas und die Falken.

Wer Lust hat, mit seiner Band spontan auf der Bühne aufzutreten, kann sich noch gerne im Jugendtreff Bauteil 5 bei Sara Aydin unter der Telefonnummer 05241/2118611 melden oder sich per E-Mail ( Sara.Aydin@guetersloh.de ) an sie wenden.