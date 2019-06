Von Faye Groteheide

Das Ganze war Teil der sogenannten »Tatort-Aktionen«, bei denen die Nichtregierungsorganisation »Campact« bundesweit zu Protesten vor CDU/CSU-Büros aufgerufen hatte. »Als ich von dem Aufruf hörte, fühlte ich mich berufen, auch in Gütersloh eine entsprechende Aktion anzumelden«, so René Amtenbrink, Organisator der Demonstration. Das große Problem sei, dass in der Theorie zwar viel über Klima- und Umweltschutz geredet, aber nur wenig tatsächlich in die Praxis umgesetzt werde. Gerade die Politik der CDU/CSU blockiere wichtige Schritte zum Schutz des Klimas.

Dies wiesen die CDU-Politiker um den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus und den Landtagsabgeordneten Raphael Tigges jedoch von sich: »Sie können uns gerne vorwerfen, nicht genug zu tun. Aber dass wir nichts tun, ist schlicht falsch«, reagierte Brinkhaus auf die Plakate und verwies auf Fortschritte, gerade in der Gütersloher Klimapolitik. So folgte eine lebhafte Diskussionsrunde, bei der »Fridays for Future«-Aktivisten ebenso zu Wort kamen wie Politiker der Linken, ein Landwirt und Privatpersonen. »Wir haben die Aktion gerne ermöglicht und es hat uns gefreut, über dieses Thema, das im Moment an Relevanz kaum übertroffen werden kann, in den Dialog zu kommen«, schloss Tigges.