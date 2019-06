In die Räume des früheren Schuhparks ziehen die Filialen Tamaris und Peppermint ein. Die Einzelfilialen an der mittleren Berliner Straße schließen. Ulrike Meyer und Anne Vospeter (von links) wollen so auch Ausgaben einsparen. Foto: Elke Westerwalbesloh

Von Elke Westerwalbesloh

Gütersloh (WB). In Kürze trennen die einzelnen Schuhgeschäfte der Potthoff-Gruppe nur wenige Meter: Denn an die untere Berliner Straße ziehen, neben Pura, Rieker und der Hauptfiliale, nun auch Tamaris und Peppermint.

Alle Geschäfte werden von Anne Vospeter und Ulrike Meyer als geschäftsführende Gesellschafterinnen geführt. Tamaris und auch Peppermint waren an anderer Stelle in der Fußgängerzone als Einzelgeschäfte zu finden. Nun werden sie von August an zusammengefasst im früheren Schuhpark-Geschäft an der Berliner Straße 4. »Es ist eine Entscheidung gewesen, um auch Kosten zu sparen«, erklärt Ulrike Meyer, dass die vorherigen Mieten für die Einzelgeschäfte nicht mehr dem heutigen Standard entsprächen.

Tamaris bekommt 120 Quadramter Verkaufsfläche

In der Fußgängerzone tummeln sich immer weniger Menschen zum Einkaufen – der Internethandel floriert. Da müssen auch die Einzelhändler kreativ werden und auf ihre Finanzen schauen.

»Wenn beide Geschäfte nun in einer Filiale zu finden sind, dann macht das alles für uns wieder Sinn«, ergänzt Anne Vospeter. Das Personal ist in einer Filiale leichter zu händeln und mit 330 Quadratmetern ist auch ausreichend Platz vorhanden.

120 Quadratmeter wird davon Tamaris einnehmen, 130 bis 150 Quadratmeter eben Peppermint. »Wir ergänzen das Angebot mit Accessoires und Textilien«, verrät Meyer, dass es demnächst nicht nur Schuhe dort zu kaufen gibt. Zur Potthoff-Gruppe gehören insgesamt 15 Geschäfte – alleine fünf davon werden ab August dann in der unteren Berliner Straße zu finden sein: Rieker, Tamaris, Peppermint, Pura und das Hauptgeschäft.

»Damit machen wir uns nicht selbst Konkurrenz, sondern wir beleben das Geschäft und stocken die Produktvielfalt auf«, meint Vospeter. Peppermint war 19 Jahre lang an ein und derselben Stelle in Gütersloh, Tamaris auch schon elf Jahre an der mittleren Berliner Straße zu finden. Bis zur Eröffnung des neuen Ladens gibt es bis Ende Juni noch ein Outlet in den Räumlichkeiten. Dann wird umgebaut und im August dann offiziell eröffnet.

Peppermint zieht nach 19 Jahren um

Derzeit beschäftigt die Potthoff-Gruppe um Claus Meyer, Ulrike Meyer und Anne Vospeter insgesamt 100 Mitarbeiter – davon natürlich viele in Teilzeit. »Wir sind mit unseren Mitarbeitern wirklich sehr zufrieden«, schickt Ulrike Meyer ein Lob an die Truppe.

Sie seien mit dafür verantwortlich, dass der Schuheinkauf zu einem Erlebnis werde, ist sich die 44-Jährige sicher. Und natürlich spiele auch die Optik eine Rolle: »Die wird mit einem neuen Ladenlokalkonzept eine andere sein als zuvor«, erklärt sie, dass es auf jeden Fall moderner wird, als in den vorherigen beiden Schuhfilialen.