Gut geschnürt. In Steinhagen hatte Thomas Sterthoff (links) seinen ersten Vorstandsposten in der Volksbank. Hier startet er seine Wanderung mit WB-Redakteur Michael Diekmann bis zu seinem aktuellen Büro am Bielefelder Kesselbrink. Foto: Bernhard Pierel

Von Michael Diekmann

Bielefeld (WB). Der Mann ist echt gut in Form. Zügigen Schrittes geht Thomas Sterthoff den steilen Hermannsweg hoch, hat genug Luft für Gespräche. Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Bielefeld-Gütersloh geht Ende Juni mit 63 in Ruhestand. Der Terminkalender ist eng getaktet. Einen Vormittag Zeit nimmt er sich trotzdem: Der Naturfreund wandert leidenschaftlich gern, spricht dabei mit mir über 46 Jahre Bankerleben.

Die Wanderung von Steinhagen zum Kesselbrink nach Bielefeld hat Thomas Sterthoff gereizt. »Dazwischen liegen 29 Jahre Vorstandstätigkeit«, sagt er nüchtern, fast mathematisch. Um doch viel zu erzählen. Draußen, vor der Volksbank in Steinhagen, begrüßen ihn Kunden. Man kennt sich, schätzt sich.

Die Region um den Teutoburger Wald ist Heimat für den Jungen aus Hamm, der einst 1973 eine Banklehre in Hamm absolvierte, von 1987 bis 1990 bei der Volksbank Paderborn Firmenkundenbetreute, ab Juli 1990 als Vorstandsmitglied der Volksbank Steinhagen Karriere machte und heute als Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bielefeld-Gütersloh als Architekt dieser Fusion gelten darf und auch sonst jede Menge an Erfolgen präsentieren kann. Mit Fusionen, schmunzelt Sterthoff, habe er viel Erfahrung.

Mehr als 40 Jahre Bank

Als wir in Steinhagen starten, ist Sterthoff bereits »angewärmt«. Den ausgiebigen Hundegang früh morgens in der Patthorst hat er schon absolviert. Entsprechend zügig erklimmen wir Peter auf´m Berge. Und der Mann an meiner Seite erzählt. Bodenständig ist er, geerdet. Nicht nur, weil er Naturliebhaber ist, passionierter Jäger mit einer Adresse im Solling, wo man einfach mal abtauchen kann und in sich gehen und ruhen.

Mehr als 40 Jahre hat Thomas Sterthoff im genossenschaftlichen Bankbereich gearbeitet. Die Nähe zu den Miteigentümern und Mitgliedern sowohl menschlich als auch räumlich zu pflegen, ist ihm eine Herzenssache. Sterthoff ist traditionsbewusst, zugleich aber für innovative Akzente zu haben. Allerdings wäre er nicht Bankprofi, wenn er nicht doch – bei allem Blick auf wunderschöne Natur – mal Zahlen einstreuen würde. Wie die 180 Millionen Mark Bilanzsumme der Volksbank Steinhagen. Dagegen ist seine heutige Bank mit 4,4 Milliarden Euro ein »Riesendampfer«. Dass sie aber persönlich, nahbar, menschlich ist, merkt man schnell, wenn man mit dem Chef durch die Zentrale am Kesselbrink geht. Ihm liegt diese herzliche Nähe am Herzen.

Die erste Fusion damals 2003 mit Steinhagen nach Gütersloh, sagt Sterthoff stolz, habe gezeigt, dass man als kleine Bank nicht untergehen muss in einem neuen Gebilde. Man müsse sich, sagt er, eben nur neu sortieren.

Bielefeld etwas geben

Seit 2014 stehen Bielefelds und Güterslohs Genossenschaftler gemeinsam im Wettbewerb. Die Bank habe ihre Position als marktbestimmender Partner längst gefunden, gestalte den Markt, fördere den Mittelstand und die Start-up-Szene gleichermaßen, ohne den einzelnen Kunden aus den Augen zu verlieren. Sterthoffs Handschrift trägt die neue Zentrale am Kesselbrink mit einer Kundenhalle, die viel mehr Forum der Begegnung ist. Vielleicht auch ein Grund, warum man immer mehr neue Mitglieder begrüßen kann.

»Wir haben in drei Jahren für die Stadtgesellschaft viel getan. Das macht einen stolz, man bekommt viel zurück«, bekennt er mit Blick auf die Zentrale in Bielefeld und das Wilhelmstraßenquartier. Die Volksbank mag ihm beruflich und menschlich viel gegeben haben – Sterthoff ist bereit, zurück zu geben. So wie in Gütersloh mit dem Kaiserquartier hat er auch in Bielefeld städtebaulich die Initiative ergriffen. Wo Projektentwickler scheiterten, übernahm der Banker mit seiner Immobilientochter selbst. Sterthoff geht nicht selten andere Wege als der Mainstream. Er engagiert sich auch im sozialen Wohnungsbau, in Bielefeld und Gütersloh. Der Mann, dem es gelungen war, zwei Volksbanken nach turbulenter Vorgeschichte zu einem neuen starken Wirtschaftsfaktor und Partner für private und gewerbliche Kunden zu entwickeln, achtet darauf, keines der beiden Zentren zu bevorteilen.

Stolz auf interne Nachfolge

Über den Hermannsweg Richtung Olderdissen, an der Hünenburg vorbei, genießt er jeden Kilometer. Fachmännisch analysiert er den Zustand des Waldes. Der Teuto ist seine Heimat geworden. Der Vater dreier Töchter und Opa von drei Enkeln ist angekommen in der Region. Aber auch gern mal unterwegs. Beim Picknick an der Stapenhorsthütte erzählt er, wie er mit Mitte 50 den Motorradführerschein besteht, seine Ehefrau Heike damit überrascht. Klar, sie hatte schon Klasse I. Jetzt hat jeder eine BMW-Tourer. Und die erste Tour ging gleich nach Irland. Nur mit zwei Kofferboxen.

Die obligatorische Frage nach der Zeit nach dem Ruhestand lässt Thomas Sterthoff ziemlich kalt. Pläne macht er nicht. Er lässt die Sache auf sich zukommen. Eines ist für ihn aber sicher: »In der Bank werde ich keine Aufgaben mehr wahrnehmen. Ich gehe, mache Platz für die nächste Generation, für meinen Nachfolger Michael Deitert.« Dass seine Bank die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden intern regelt, macht Thomas Sterthoff irgendwie stolz.

Die Chemie am Kesselbrink stimmt in der sechsten Etage, so wie in der ganzen Bank und im Kundenkreis. Und manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die besonders wirken. So wie die E-Mail eines Mitgliedes, dass sich nach der Versammlung am Vorabend persönlich verabschiedet, sich bedankt für die stets besondere Art Sterthoffs, die wirtschaftliche Situation packend zu präsentieren, ohne sich im Zahlendschungel zu verlaufen. Ich glaube ein wenig Rührung im Augenwinkel erspürt zu haben. Dieser Vorstandschef ist erst einmal etwas anderes – ein ganz besonderer Wanderbegleiter. Und der Hermannsweg ist noch lang.