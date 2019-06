Von Stephan Rechlin

Säule 1: Zum einen plant Stadtbaurätin Nina Herrling, das kommunale Baulandmanagement von 2021 an auf 100 Prozent des neu ausgewiesenen Baulandes auszuweiten. Die Übergangsfrist soll Grundstücksinhaber motivieren, bis dahin schnell noch die 50-Prozent-Variante zu nutzen.

Die für den Wohnbedarf in Gütersloh interessantesten Flächen gehören Kaup zufolge Landwirten in den Ortsteilen. Sie verkauften ihre Flächen nicht, weil sie derzeit gut 50 Prozent des Ertrages ans Finanzamt abführen müssten. Baulandentwicklung sei zudem nur über Erschließungsträger und Planungsbüros abzuwickeln und deshalb teuer. Das Baulandmanagement sei schon jetzt eine Bremse und würde ab 2021 zum völligen Stillstand der Entwicklung führen. Die verbleibenden, frei verkäuflichen Bauflächen würden teurer und teurer. Kaup: »Ein wirklicher Anreiz wäre, das kommunale Baulandmanagement für zwei oder drei Jahre auszusetzen. Damit endlich mehr Bauland zu sinkenden Preisen führt.«

Säule 2: Über die Drohung, ruhende Bauflächen entweder wieder in Grünland zu verwandeln oder aber Baugebote auszusprechen, sollen 180 Hektar Reserveflächen mobilisiert werden.

Kaup: »Unserer Erfahrung nach nutzen viele Familien ihr Bauland nicht, weil ihre Kinder noch studieren oder in der Berufsausbildung stecken.« Die durch energetische Auflagen und niedrige Zinssätze um 50 Prozent gestiegenen Baukosten erlaubten gar es nicht, darüber hinaus bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: »Die Leute belassen es beim Eigenbedarf.« Eine weitere Hürde sei mangelnde Bauplanungssicherheit in den Ortsteilen: »Wo es einen Bebauungsplan gibt, ist ja alles in Ordnung. In vielen Fällen gibt es den aber nicht. Und da ist die Erfahrung der Gütersloher, dass Probleme hier eher gesucht als gelöst werden.«

Säule 3: Mit einer neuen Art der Bebauung soll die Nachverdichtung bestehender Siedlungen gefördert werden.

Eine Absicht, mit der Ludger Kaup gar nichts mehr anfangen kann: »Die Art der Bebauung legt der Rat seit Jahrzehnten selber fest. Heißt das denn, dass bisher etwas falsch gelaufen ist?« Die Grenze jeder Nachverdichtung sei der Nachbar. Wenn der Einspruch oder Klage einreiche, stehe jede neue Bebauungsvariante wieder in Zweifel. Höchstes Ziel der Nachverdichtung müsse es sein, kleine Wohnungen in der Innenstadt zu schaffen. Wenn jedoch für jede dieser Wohnungen ein separater Parkplatz vorzuhalten sei, würden neue Wohnungen automatisch größer: »Da muss eine andere Quote her.«

Mit Blick auf künftige Gewerbeflächen fragt Ludger Kaup: »Wenn Konzerne wie Amazon auf einen Schlag 3000 neue Arbeitsplätze schaffen, sollten sie dann nicht auch verpflichtet werden, für eine angemessene Unterbringung der Menschen zu sorgen?«