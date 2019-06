Gütersloh (WB). Bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Gütersloh ist am Donnerstagabend ein 21-Jähriger mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Gegen 22.25 Uhr waren Polizei und Feuerwehr über eine verletzte Person im Bereich des ZOB informiert worden. Ersten Erkenntnissen nach kam es zwischen einem 21 Jahre alten Mann und einem 19-Jährigen zu einem zunächst verbalen Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der 21-Jährige verletzt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Mann eine Stichverletzung am Oberkörper hatte. Nach notärztlicher Behandlung wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh, die auch nach Zeugen sucht, unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.