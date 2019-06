Die Tat hat sich am Donnerstagabend nach Auskunft der Polizei in diesem nördlichen Bereich des ZOB abgespielt. Das Opfer erhält einen Stich in den Oberkörper. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Erneut ist es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Gütersloh zu einer Gewalttat gekommen: Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstagabend ein junger Mann (21) aus Bangladesch durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Afghanen (19), wie Polizei-Sprecherin Katharina Felsch am Freitag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mitteilte. Demnach war der mutmaßlich alkoholisierte Mann kurz nach dem Vorfall in Tatortnähe von eintreffenden Beamten vorläufig in Gewahrsam genommen worden. »Inzwischen ist er aber wieder auf freiem Fuß«, so Felsch. Nach der Tatwaffe werde noch gesucht.

Wie ein Augenzeuge dieser Zeitung berichtete, spielte sich das gewalttätige Geschehen am Feiertag gegen 22.30 Uhr unmittelbar an den Haltestellen vor der McDonald’s-Filiale ab. Demnach sei der 19-Jährige, »ein kleiner, drahtiger Typ«, mit einer etwa fünfköpfigen Gruppe lautstark in Streit geraten, berichtet der Augenzeuge. Der 30-Jährige weiter: »Nach wenigen Minuten flogen die Fäuste, dann brach einer der Typen aus der Gruppe zusammen, der schrie wie am Spieß.« Der Einzelne sei dann zunächst Richtung Sparkasse geflüchtet, wenige Minuten später aber zurückgekehrt.

»Nur Augenblicke später fuhren drei Streifenwagen, ein Notarzt, Rettungswagen und die Feuerwehr vor«, erinnert sich der 30-Jährige. Der mutmaßliche Täter habe sich an der Haltestelle B2 widerstandslos von den Polizisten festnehmen lassen, berichtet der Augenzeuge.

Mehr Kontrollen am ZOB gefordert

Anwohner haben nach der jüngsten Gewalttat zunehmend Angst am ZOB: »Ich lebe jetzt seit vier Jahren hier, und die Situation hat sich dramatisch verschlechtert«, meint ein 28-Jähriger, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. »Es ist nicht mehr sicher am ZOB, vor allem abends sollte man diesen Bereich Güterslohs meiden. Die Polizei müsste viel häufiger hier kontrollieren.«

Anwohner haben inzwischen Angst

Auch Professor Dr. Bodo Melnik (63) bestätigt als niedergelassener Facharzt am ZOB diese Ansicht: »Wir haben seit etwa zwei bis drei Jahren das Gefühl, dass es hier brutaler zugeht.« Im Namen der weiteren Ärzte und Apotheker im Bereich Eickhoff-, Strenger- und Kaiserstraße fordert Melnik seither eine dauerhafte Polizei-Präsenz. »Es sind viele gebrechliche Patienten, Kinder und Jugendliche am ZOB unterwegs, die sich ohne Angst hier bewegen sollten. Auch meine Praxis-Angestellten haben ein schlechtes Bauchgefühl, wenn sie am Abend über den ZOB gehen.«

Die Polizei sucht unter Tel. 05241/8690 Zeugen der Gewalttat.