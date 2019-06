Gütersloh (WB/mdel). Ende Juni wird im Spexarder Krug das letzte Pils gezapft. Nachdem die Küche bereits vor mehr als einem Jahr geschlossen wurde, wird nun auch der von einer Mitarbeiterin geführte Theken-Betrieb eingestellt. Die Inhaber Christiane und Dirk Bordihn hatten sich schon vor längerer Zeit beruflich neu orientiert und führen nun ein Hotel in Bremerhaven.

Die sich im Ort verbreitende Spekulation, der Spexarder Krug und das dazugehörige Gelände seien an die Firma Schenke verkauft worden, hat Dirk Bordihn am Freitag zurückgewiesen. »Wir haben das Grundstück nicht verkauft. Unser Ziel ist es nach wie vor, das Gelände mit einem Partner zu entwickeln«, sagte Bor­dihn dem WESTFALEN-BLATT.

Man sei für alles offen. Ein Markt sei genauso vorstellbar wie Wohnungsbau oder betreutes Wohnen. »Wir befinden uns weiterhin in Gesprächen mit der Stadt, aber es gibt keinen neuen Sachstand«, so Bordihn. Auch mit der Firma Schenke sei man im Gespräch.

Stark belastete Verler Straße ist der Knackpunkt

Nach WB-Informationen zeigt das Unternehmen weiterhin großes Interesse an der Fläche und soll derzeit einen neuen politischen Vorstoß vorbereiten. Reiner Schenke war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er hatte bereits vor zwei Jahren Interesse bekundet, auf dem Gelände einen Edeka-Markt zu errichten. Das Vorhaben scheiterte am Widerstand der Politik, die fürchtet, dass die stark belastete Verler Straße bei einem Supermarkt-Neubau noch mehr Verkehr aufnehmen müsste.

Ausgelöst wurde die Spekulation durch einen Bauzaun, der auf dem Grundstück errichtet wurde. Nach Bordihns Angaben ist der Zaun mit Blick auf die Kneipen-Schließung aufgestellt worden, um das Gelände abzusichern.